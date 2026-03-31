El Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández anuncia gala especial

Para esta Semana Santa

En el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris de la Ciudad de México, los días 4 y 5 de abril

Por: Asael Grande

Por única ocasión, el Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández presentará una gala especial de Semana Santa en el emblemático Teatro de la Ciudad Esperanza Iris de la Ciudad de México, los próximos 4 y 5 de abril de 2026 a las 18:00 horas.

Se trata de un espectáculo para toda la familia, donde chicos y grandes podrán maravillarse con la riqueza cultural y la diversidad de las tradiciones mexicanas a través de la danza, la música y el vestuario. En esta ocasión, la gala contará con un programa innovador de aproximadamente una hora con cuarenta minutos, integrado por distintos cuadros coreográficos representativos de diversas regiones del país, entre ellos El venado, Fiesta en Jalisco y Veracruz, piezas emblemáticas que reflejan la identidad y el folklore de México.

En conferencia de prensa, Salvador López López, director general del Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández, compartió que después de una larga espera, el Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández regresa este al Teatro de la Ciudad Esperanza Iris con un espectáculo especial que recorrerá de manera dancística y musical diversos estados de la República Mexicana: “le tengo un enorme cariño y aprecio a este teatro, un teatro que cumple 108 años, es un referente del teatro del Centro Histórico, aquí vi a Vicente Fernández, a Juan Gabriel, tuvo una época de oro, es un espacio mágico, y tiene muchas virtudes, siempre para nosotros es fundamental estar en diferentes espacios referentes a la cultura, en este caso, el Teatro de la Ciudad; en esta ocasión traemos un espectáculo que no se presenta en Bellas Artes, y trae propuestas diferentes, sin olvidar la Danza del venado, Fiesta en Jalisco y Veracruz, que son un poco la firma del ballet, ahora, traemos Los mayas, una coreografía de los años 70, que fue catalogado en aquella época en Paris como una de las mejores coreografías del mundo, fue multi premiada, está basada en la leyenda del Popol Vuh, y que tiene este concepto de Amalia Hernández, en donde las inscripciones en las ruinas, en las pirámides, fue generando movimientos en donde aparecen personajes relacionados con el Popol Vuh, y la música de Revueltas fue adaptada para la danza, y mi hijo, Salvador López Maldonado, quien es compositor, hizo una versión muy poderosa, que viste de manera muy importante esta coreografía de los mayas”.

El escenario elegido para esta gala especial es el histórico Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, uno de los recintos culturales más importantes de la capital. Inaugurado en 1918 por la célebre cantante y empresaria teatral Esperanza Iris, el teatro es considerado una joya arquitectónica del Centro Histórico y ha sido durante más de un siglo un punto de encuentro fundamental para las artes escénicas en México, albergando compañías nacionales e internacionales de música, danza, teatro y ópera.

“A finales de los años 60, mi abuela, Amalia Hernández, incluye al Ballet Folklórico como parte del programa de las Olimpiadas del 68, y empezó a hacer giras llevando la música de México con un espectáculo con el maestro López Tarso que se llamó Corridos de México, donde el maestro iba narrando episodios de la Revolución Mexicana, después el Ballet desaparece a mediados de los 80, y en el año 95 lo vuelvo a meter con un coro con una frescura, más dinámico, y eso es parte de esta agrupación coral, que es un elemento muy importante para enriquecer esta propuesta cultural”, comentó, Salvador López López.

El sábado 4 y domingo 5 de abril, en punto de las 18:00 horas, el público podrá disfrutar de esta gala especial en un recinto que combina historia, tradición y excelencia artística.

El sábado 4 y domingo 5 de abril, en punto de las 18:00 horas, el público podrá disfrutar de esta gala especial en un recinto que combina historia, tradición y excelencia artística.