Benny Naja lanza su primer sencillo «No vuelvas jamás»

Inspirado en el desamor

Revela ambiciosos planes en la música regional mexicana

Por Arturo Arellano

Benny Cusibani Islas Naja, originario del Estado de México, presentó su sencillo debut «No vuelvas jamás», un sierreño norteño de desamor y traición que él mismo compuso. Con influencias de Christian Nodal y Carín León, planea sencillos mensuales, posibles presentaciones en mayo y un álbum futuro, todo mientras estudia ingeniería en el Politécnico.

Cusibani compone sus temas de forma espontánea, priorizando melodías originales; ya tiene 50 canciones listas y aspira a conectar emocionalmente con el público en escenarios como el Foro Sol.

Bajo el proyecto Benny Naja, lanza su primer sencillo «No vuelvas jamás» en todas las plataformas digitales. El tema, de género sierreño norteño y regional mexicano, aborda desamor, traición y enojo, ideal «con un mezcalito», como describe el propio autor en entrevista “Estamos más que nada promocionando todo ese tema… muchos me preguntan, ‘¿tú la escribiste?’ Sí, yo la escribí, yo soy el autor de esa canción, es un sierreño norteño, es regional mexicano”.

La inspiración nació en vivencias escolares intensificadas por la adolescencia: “Las vivencias cuando uno es joven de escuela, muchas veces uno lo intensifica porque las hormonas y todo eso, ¿no?”. Una chica le “dio alas” y luego la vio con novio “a la semana”: “Yo estaba confiado de que igual y podía haber algo con ella y al final de cuentas, a la semana veo que ya tiene novio, ¿no? Y es cuando digo ‘wow’”.

De ahí derivó la idea de traición que detonó la letra: “La idea fue la traición que me hizo, pero yo la ejecuté de manera más adulta en ese momento”. Incluso incluyó líneas que él no ha vivido, pero que buscó hacer identificables: “Por ejemplo, la letra de mi canción dice ‘en la cama ya ni te satisfacía’, cuando realmente eso yo nunca lo viví… fue como más para que la gente se sintiera relacionada”.

Un compositor joven que desafía estereotipos

“En cuanto al canto, pues sí, solo llevo desde muy pequeño, pero el hecho de escribir sí fue apenas de que a los 15 años empecé todo ese tema”. A pesar de su edad, asegura que la escritura se le facilitó: “La verdad es que se me facilitó mucho, ¿no?… se me facilitó”. Incluso reconoce que algunos dudan de su capacidad por lo joven que es: “Muchos me preguntan, ‘no, pues es que eres muy joven para escribir’”.

Su proceso creativo es profundamente emocional: “La verdad es que yo soy muy lírico… mi método de composición es muy sentimental, como muy espontáneo”. Primero construye la melodía: “Me gusta crear primero una melodía porque eso es lo más difícil, crear una melodía original que no se parezca a otra”. Después define de qué hablará la canción: “Me gusta escribir de qué voy a hablar digamos de desamor, ¿no? Pues esta persona se siente triste, o sea, empiezo a hacerlo como un borrador”.

Benny también revela que piensa en otros artistas al componer: “Me gusta mucho componer pensando en el artista, me gusta estudiarlo”. Cita un ejemplo concreto: “Apenas escribí una canción de vida que pues la pensé directamente, a lo mejor en un caso, a Alejandro Fernández. Es una ranchera muy bonita que escribí acerca de la vida, que no me veo yo cantándola, la veo más en él”. Su prioridad es que sus letras se conozcan: “Amo que la gente conozca mis letras. Amo que la gente las cante… da igual, o sea, con que las conozcan y que yo sepa que sí, pues ahí está el asunto”.

Estilo propio, influencias claras

Encontrar un estilo propio ha sido parte del camino: “Creo que mi inspiración fue Christian Nodal y Carín León. Ese conjunto fue lo que me inspiraron”. Sin embargo, marca distancia de la imitación: “Mi voz no imita, mi voz está con un estilo propio”. En producción, explica: “Estamos haciendo algunas mezclas de instrumentos, de efectos para que se diferencie un poco sin llegar a ser demasiado ostentoso… primero vamos con lo clásico para después ir empezando a escalar un poco más”.

Sobre el corrido tumbado, muestra respeto sin intención de volverse exponente del género: “Tengo amigos que la verdad es que se dedican al corrido tumbado, a mí el género no me desagrada, de hecho, me gusta mucho, me gusta la propuesta que están teniendo ahora hoy en día”. No obstante, aclara: “no es algo a lo que me gustaría explorar en mi carrera artística”. Aun así, ya escribió uno para otros intérpretes: “Yo compuse una canción para unos amigos que a lo mejor posiblemente la saquemos en colaboración, pero es un corrido tumbado que no llega a ser como muy bélico. Es uno más romántico, mi estilo, pero con el ritmo y el género de eso que se trata”.

En un contexto en que predominan los sencillos sobre los discos largos, Benny define su ruta “La estrategia principalmente, como tú lo mencionas, va a ser como sencillos mensuales”. Incluso traza calendario inmediato: “En cuanto sale ‘No vuelvas jamás’, el siguiente mes van a salir otras canciones”.

Sobre el salto a los escenarios, admite que todavía es un terreno nuevo: “De primera instancia es muy novedoso para mí. Pero digo, ya me he presentado en otros escenarios”. Ahora siente que viene un paso más grande: “El hecho de ya tener uno directamente, ya es como un paso más, escalar más”. Y subraya el trabajo colectivo: “Mi equipo en cuanto a Benn Naja, porque bueno, yo soy el intérprete, yo soy el que compone, pero detrás de mí o al lado mío siempre hay un equipo. Y el proyecto pues es Benn Naja”.

Por ahora, las fechas aún se negocian: “Por el momento, la verdad es que estamos hablando de una presentación, pero aún no está lista. No está como que planificada al 100. Estamos hablando apenas de eso también”.

De cara al siguiente sencillo, adelanta el concepto: “El siguiente yo creo que sería igual por el mismo camino, sierreño. Hemos pensado en una cancioncita para enamorar, que hablará acerca de las cosas que esa persona que tanto quisiste, pues amaba… y ahorita con la nueva persona que tiene, básicamente es como cantársela al nuevo novio y que este novio sepa lo que le gusta a ella”. Y confirma que también es de su pluma: “También es de tu autoría… así es”.

Entre la ingeniería automotriz y el sueño

Mientras construye su carrera musical, Benny cursa una ingeniería: “Estoy estudiando todavía una carrera una ingeniería en automotriz en el Politécnico”. Reconoce que son mundos distintos “La verdad es que sí es completamente diferente”.

Es consciente de la incertidumbre artística: “En este caso la música sí varía mucho, es mucha suerte, es muy aleatorio el asunto”. Por eso busca una alternativa: “Siempre me gusta tener algo preparado, tener una alternativa, una puerta abierta, ¿no?”. Su objetivo es culminar ambos caminos: “Me gustaría terminar ambas y seguir el rumbo que el destino me tiene”.

En cuanto a futuro, se visualiza en grande: “Yo me visualizo dando un concierto ahí en el Foro Sol, así en grande”. Pero lo que más persigue es la conexión con el público: “Mi intención como artista es que la gente se sienta muy identificada, que la gente conozca mis letras”. Por encima de la fama y el dinero, valora la experiencia compartida: “Más que la fama, más que todo eso del dinero, que los lujos, todo eso, me encantaría más que la gente identificara esa conexión de público con artista… es algo muy bonito, es inexplicable”.

Ya tuvo un primer contacto con esa sensación a través de un cover: “A mí solamente me tocó vivir una vez con un cover, el conectar con la gente, que hablen y canten al mismo tiempo que tú estás cantando es algo súper bonito, es algo que me hizo abrir los ojos y quiero decidirme a hacer algo así”.

Al despedirse, el artista deja un mensaje “Me pueden buscar como Benny Naja oficial en todas las redes, en mi Instagram, en Facebook, en TikTok, donde tengo algunos covers y próximamente va a salir un video también”.