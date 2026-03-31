David, un plan perfecto para Semana Santa, una experiencia cinematográfica inspiradora y apta para toda la familia.

Logró el fin de semana de estreno más exitoso para una película de contenido religioso en México.

La cinta continúa en su cuarta semana de exhibición en salas de cine, manteniendo el interés del público.

El musical animado DAVID ha recaudado 90 millones de dólares en taquilla a la fecha. Esto representa el mejor estreno cinematográfico de Angel en la historia de la compañía, replicando el éxito de Estados Unidos en México. Además, DAVID es el estreno cinematográfico de animación religiosa más taquillero de todos los tiempos bajo la distribución de Rola Entertainment. Superando a El Rey de Reyes, de la propia Angel, y Angel ya ha estrenado dos de los diez estrenos cinematográficos nacionales de animación más taquilleros de 2025.

A continuación, se detallan los éxitos que DAVID alcanzo desde su fin de semana de estreno en Estados Unidos:

El mejor estreno en cines en tres días en la historia de Angel (superando los $19.6 millones que recaudó Sound of Freedom en tres días).

El estreno cinematográfico de animación religiosa más taquillero de todos los tiempos (superando a El Rey de Reyes, de Angel, con 19,4 millones de dólares, y El Príncipe de Egipto).

Angel ha estrenado dos de los diez estrenos cinematográficos nacionales de animación más taquilleros de 2025 (DAVID y El Rey de Reyes, con 61 millones de dólares).

DAVID, con música del artista multiplatino Phil Wickham, cuenta con una impresionante calificación de A en CinemaScore y un 98% de puntuación del público en Rotten Tomatoes. El musical animado se estrenará en más de 42 mercados internacionales.

“Las familias buscan películas con valores que honren la esperanza, y los miembros de Angel Guild acogieron a DAVID desde el principio”, afirmó Brandon Purdie, Director de Cines de Angel. “Valoramos enormemente el apoyo de nuestros destacados exhibidores y esperamos una temporada en cines sólida y prolongada, ya que este popular musical animado continúa conmoviendo e inspirando a las familias desde Navidad”.

A principios de este año, Angel anunció la adquisición de la franquicia y la propiedad intelectual de DAVID en colaboración con 2521 Entertainment. Esto incluyó la película musical animada y la serie de televisión animada de cinco partes que la acompaña. La propiedad intelectual de DAVID es un activo estratégico a largo plazo para la empresa.

«El Rey David, una de las historias más grandiosas jamás contadas, se reinventa con fuerza para la gran pantalla con este épico musical familiar», declaró David L. Hunt, cofundador y director creativo y de contenido de 2521 Entertainment. «Los niños crecerán recordando con cariño cómo sus padres los llevaron al cine a ver esta película. Momentos como estos se convierten en recuerdos familiares que perdurarán toda la vida».

Desde los cánticos del corazón de su madre hasta los susurros de un Dios fiel, la historia de David comienza con una silenciosa devoción. Cuando el gigante Goliat se alza para aterrorizar a una nación, un joven pastor, armado solo con una honda, unas pocas piedras y una fe inquebrantable, da un paso al frente. Impulsado por el poder e impulsado por un propósito, su viaje pone a prueba los límites de la lealtad, el amor y la valentía, culminando en una batalla no solo por una corona, sino por el alma de un reino.