Entrega de drogas en cárceles y frontera sin tocar el suelo

Cárteles han pasado de utilizar artefactos comerciales a equipos modificados con mayor capacidad de carga, autonomía y precisión

Los cárteles mexicanos dan un paso en su evolución tecnológica, adaptando drones con tecnología para entregar cargamentos de droga como fentanilo y metanfetamina en zonas fronterizas y en cárceles, revela un informe elaborado por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) dependiente de la ONU.

Debido a que las drogas sintéticas son cada vez más potentes y menos pesadas, los traficantes pueden moverlas en aeronaves teledirigidas, que son adaptados con sistemas de navegación por satélite que les permite a los narcotraficantes programar lugares específicos de aterrizaje para una entrega precisa y segura de la droga

El organismo, dependiente de la Organización de las Naciones Unidas, advirtió que esta práctica no es aislada, sino parte de una tendencia creciente que refleja el nivel de sofisticación alcanzado por las organizaciones criminales.

El reporte revela que las autoridades mexicanas emitieron las primeras advertencias sobre el uso de drones por narcotraficantes en 2010 y Estados Unidos comenzó a detectarlos cruzando la frontera con México, entre 2012 y 2014.

“Los drones empleados directamente por los traficantes suelen operar en distancias cortas y tienen una capacidad de carga limitada de hasta unos pocos kilogramos. Están equipados con tecnología del sistema global de navegación, lo que permite a los traficantes preprogramar lugares de aterrizaje específicos para una entrega precisa y segura de paquetes”, indica la Junta.

“Estados Unidos había informado previamente que los primeros sistemas de aeronaves pilotadas a distancia que ingresaban desde México habían sido importados; sin embargo, existen informes de que los traficantes ahora han optado por el abastecimiento local y sistemas hechos a medida. Los drones hechos a medida supuestamente tienen capacidad para transportar hasta 100 kilos a la vez”. añade.

Indica que estos aparatos de alta tecnología se están usando para traficar drogas incluso en fronteras de Europa, desde Marruecos a España, países entre los que hay una distancia de al menos 14 kilómetros por el estrecho de Gibraltar.

Ligeras, letales y voladoras

El reporte destaca que los drones son utilizados principalmente para trasladar sustancias de alto valor y bajo peso, como el fentanilo y las metanfetaminas. Esto permite maximizar ganancias con cargas pequeñas, facilitando su transporte sin levantar sospechas.

Además, esta modalidad ha sido detectada en Cruces fronterizos entre México y Estados Unidos, e incluso con entregas directas dentro de centros penitenciarios, detalla el informe de la ONU. En ambos casos, el uso de drones permite evadir controles de seguridad tradicionales.

Así crece el narco en el aire

Las cifras reflejan el crecimiento del fenómeno. Entre 2019 y 2025, autoridades mexicanas aseguraron al menos 134 drones vinculados a actividades ilícitas. Solo en 2025, se decomisaron 85, lo que evidencia un incremento acelerado en su uso.

Para autoridades y organismos internacionales, estos números no solo representan incautaciones, sino un indicador de la rápida adopción tecnológica por parte del crimen organizado.

El uso de drones por cárteles mexicanos ya tiene repercusiones fuera del país. En febrero de 2026, autoridades en Estados Unidos llegaron a cerrar temporalmente el espacio aéreo en El Paso, Texas, ante la presencia de estos dispositivos vinculados al narcotráfico.

La Organización de las Naciones Unidas advierte que este fenómeno no es exclusivo de México. Casos similares han sido detectados en otras regiones del mundo, lo que confirma una tendencia global en la modernización de las redes criminales.

Narco 4.0: menos riesgo, más control

Especialistas coinciden en que el uso de drones marca una nueva etapa en el narcotráfico, operaciones más discretas, automatizadas y difíciles de rastrear.

A diferencia de métodos tradicionales, esta tecnología permite reducir la exposición de los operadores, evadir vigilancia terrestre, realizar entregas rápidas y precisas.

El reto para las autoridades, advierten, será adaptarse a esta nueva realidad donde el crimen organizado no solo trafica drogas, sino que también innova con herramientas tecnológicas.

Descarta Harfuch que drones sean las ‘nuevas mulas’ del narco

Por su parte, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, minimizó los reportes que señalan a los drones como las “nuevas mulas” del narcotráfico, para pasar droga a través de las fronteras.

Al ser cuestionado sobre un informe de la JIFE de la ONU, aseguró no tener información que valide esta modalidad de tráfico de estupefacientes y fue enfático al señalar que el trasiego principal de sustancias ilícitas sigue operando bajo métodos tradicionales.

“No tenemos ninguna información relevante. Evidentemente, el trasiego principal se da por tierra o por aire”, puntualizó el Secretario.

El titular de la SSPC explicó que la limitada capacidad de carga de estos dispositivos los hace ineficientes para el transporte de grandes volúmenes de droga en comparación con otros métodos.

“La capacidad que puede transportar un dron pues es muy, muy, muy baja”, reiteró, descartando que esta tecnología represente, por ahora, una alerta prioritaria en las fronteras del país.

No obstante, se comprometió a compartir cualquier información relevante en caso de que se detecte algún patrón.