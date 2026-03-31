¡La pelota vuelve a casa!

CONSOLIDA LOS ESFUERZOS DE LA CAPITAL COMO SEDE DEL MUNDIAL 2026

El sistema de transporte público desempeñó un papel central en esta operación

La Secretaría de Turismo local informa que la reinauguración del Estadio Ciudad de México fue resultado de una amplia articulación institucional encabezada por el Comité de la Ciudad de México para el Mundial 2026, que integra a diversas dependencias del Gobierno capitalino y a sectores estratégicos de la ciudad, permitiendo una operación coordinada, eficiente y exitosa en materia de movilidad, seguridad, servicios y atención a las y los asistentes.

Este esfuerzo conjunto se reflejó en el exitoso desarrollo del partido entre las selecciones nacionales de México y Portugal, un momento histórico en la ruta hacia el Mundial, enmarcado en la estrategia “La pelota vuelve a casa”, que posiciona a la Ciudad de México como sede histórica del futbol internacional y como epicentro cultural, turístico y social del torneo.

Durante la jornada, más de 85 mil asistentes se movilizaron en torno al estadio y sus inmediaciones, en el marco del Operativo Kukulcán, en el que participaron 10,835 elementos de distintas dependencias, desplegando un dispositivo integral de movilidad y seguridad que garantizó traslados ordenados, accesos ágiles y condiciones de convivencia seguras para todas y todos los asistentes. Este operativo interinstitucional permitió que el evento se desarrollara de manera favorable, reflejando la capacidad de respuesta y organización de la ciudad ante eventos de alta demanda.

El sistema de transporte público desempeñó un papel central en esta operación, trasladando a decenas de miles de personas mediante servicios como Trolebús, RTP y Tren Ligero, además del funcionamiento estratégico de estaciones clave del Metro y Metrobús, lo que permitió privilegiar una movilidad sustentable, eficiente y segura.

De manera paralela, el Zócalo capitalino reunió a cerca de 10 mil personas que vivieron el encuentro en un ambiente festivo, familiar y en paz, como parte de los primeros ejercicios de activación territorial rumbo al Mundial, fortaleciendo el carácter comunitario y accesible de esta gran celebración deportiva.

En este marco, la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México brindó atención directa a visitantes y turistas tanto en el estadio como en el Zócalo, a través de módulos informativos, orientación y acompañamiento, además de realizar activaciones, experiencias y acciones de promoción turística que fortalecieron la proyección de la ciudad como destino global.

La Secretaría de Turismo de la Ciudad de México ha sido una articuladora clave en estos esfuerzos, al encabezar el Comité de la Ciudad de México para el Mundial 2026, que lidera la Jefa de Gobierno Clara Brugada, impulsando una visión integral que vincula movilidad, seguridad, cultura, hospitalidad y experiencia turística para visitantes nacionales e internacionales.

Este evento no solo representa la reapertura de uno de los recintos deportivos más emblemáticos del país, sino también un ensayo exitoso de coordinación institucional que confirma que la Ciudad de México está lista para recibir al mundo.

La capital avanza con paso firme hacia el Mundial 2026, con una estrategia que prioriza un ambiente seguro, incluyente, accesible y con oferta cultural y turística en las 16 alcaldías, donde el futbol se vive como una herramienta de cohesión social, identidad y orgullo colectivo.

Como parte de esta preparación integral, el Gobierno de la Ciudad de México impulsa acciones territoriales en Santa Úrsula y sus alrededores, el fortalecimiento de corredores turísticos, la renovación y activación de espacios públicos, así como iniciativas sociales como el Torneo Oficial de Futbol Infantil Comunitario Ollamaliztli —cuyas 80 niñas y niños campeones asistieron al estadio como parte de sus premios— y una amplia cartelera cultural y de eventos, que permitirán que el Mundial se viva en toda la ciudad y deje un legado duradero para sus habitantes.