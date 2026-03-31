Baja 54 % el robo de vehículos en 15 municipios del Estado de México

A un año del Mando Unificado Oriente

La estrategia, operada desde la Mesa de Paz, concentra acciones en la zona oriente para reforzar la seguridad regional

Tlalnepantla, Estado de México.– A un año del arranque del Mando Unificado de la Zona Oriente (MUZO), la Mesa de Paz encabezada diariamente por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez reportó una disminución de 54 por ciento en el robo de vehículos en los 15 municipios donde opera esta estrategia de seguridad.

“A un año de implementación del Mando Unificado de la Zona Oriente, el robo de vehículo disminuyó 54 % en los municipios donde se emplea esta estrategia, así lo compartió este día en la Mesa de Paz, realizada en #Tlalnepantla, el General Alcántara, Coordinador de este Mando”, dijo la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez en sus redes sociales.

En la reunión se reconoció con una placa la labor del General Alejandro Alcántara Ávila, quien a partir del 1 de abril deja su encargo en el Mando Coordinador.

“Al concluir la reunión, acompañada de las y los Presidentes Municipales, reconocí la labor del General Alcántara y su destacada aportación durante este año como Coordinador del Mando Unificado, deseándole siempre el mayor de los éxitos”, destacó la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

El Mando Unificado se aplica en Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tecámac, Texcoco, Tlalnepantla y Valle de Chalco.

En las acciones para construir entornos más seguros para las familias mexiquenses participan la Guardia Nacional, fuerzas armadas, Policía Estatal, Fiscalía y autoridades municipales.

En la sesión número 58 participaron Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno; Cristóbal Castañeda Camarillo, Secretario de Seguridad; Maricela López Urbina, Secretaria Técnica; José Luis Cervantes Martínez, Fiscal General de Justicia del EdoMéx, representantes de la Defensa, Marina, Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia, así como presidentas y presidentes de la región.

Rehabiltan la Avenida Acueducto

Delfina Gómez entrega sendero seguro en Tlalnepantla

Tlalnepantla, Estado de México.– Caminar con mayor seguridad, especialmente para mujeres y niñas, es el objetivo del mejoramiento urbano entregado en la Avenida Acueducto, donde el Gobierno del Estado de México intervino 960 metros con infraestructura enfocada en prevenir riesgos y facilitar la movilidad peatonal.

“Cuando nos trasladamos con confianza, cuando transformamos nuestra vida cotidiana en algo más, con más fortaleza y más tranquilidad, podemos decir que vamos avanzando. Ese es el propósito del programa Caminemos Seguras”, expresó la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

En este “2026, Año de las Obras en EdoMéx”, el proyecto que forma parte del programa Senderos Mexiquenses “Caminemos Seguras”, incorpora 80 luminarias, tres macropostes con cámaras de videovigilancia y botones de pánico conectados al C2 Municipal, además de cruces seguros, señalización preventiva y reductores de velocidad.

Estos elementos buscan reducir zonas oscuras, mejorar la visibilidad y generar condiciones más seguras para quienes transitan diariamente por la zona, en un municipio con alerta de género.

Durante la entrega, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez señaló que el propósito es que las personas puedan desplazarse con mayor confianza en su vida cotidiana, a partir de espacios públicos más seguros y funcionales.

“Para el Gobierno del Estado de México, el bienestar es una prioridad, esa confianza solamente se paga con trabajo y se paga con reciprocidad”, afirmó.