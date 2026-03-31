Hugo Segovia celebra 20 años de carrera con “Onirismo”

En el marco de su Tour mundial

Recorrerá México, Latinoamérica y Europa, mientras lanza su primer EP, una fusión bailable de indie pop, funk y ritmos latinos

Por Arturo Arellano

Una mezcla de indie pop con tintes de funk, jazz y ritmos latinos acompaña el regreso de Hugo Segovia, quien cumple 20 años de carrera artística con un nuevo EP titulado Onirismo y un tour internacional que iniciará en la Ciudad de México antes de recorrer Europa y Latinoamérica.

“El onirismo es la alteración de la conciencia caracterizada por la aparición de fantasías semejantes a los sueños”, explica Segovia en entrevista, señalando que el concepto también da nombre a su más reciente trabajo musical.

El EP incluye las canciones Malecón, Neón, Ruleta, Sola y Vete, que serán lanzadas a lo largo de 2026 junto con sus videos oficiales. “Malecón es el primer sencillo, una cumbia muy sabrosa que habla de cuando tienes fantasías con alguien, pero no quieres decírselo tan fácil”, comentó el músico.

Nuevos sonidos, misma esencia

Segovia reconoce que este proyecto representa una etapa distinta en su carrera. “Es mi primer EP, porque siempre había hecho discos largos. Ahora quiero experimentar con ritmos más bailables. Hay cumbia, sonidos brasileños, bossa, funk y disco. Encontré ese punto donde hablo de letras tristes pero con ritmos que te hacen moverte”, afirma.

Para él, la clave está en el contraste entre la letra y el ritmo: “Es interesante escribir canciones que no solo hablen de amor; hacer el contraste entre una canción triste o enojada con música bailable lo hace muy atractivo, tanto de escuchar como de interpretar”, dice entusiasmado.

Entre risas, agrega: “Y yo que te deseo a morir es una cumbia que me encanta y da esas vibras”.

Un tour íntimo y honesto

La celebración por sus 20 años será con un tour mundial que pasará por varias ciudades de México antes de visitar Colombia, España, Italia, Alemania y Francia. Las primeras fechas serán en formato acústico, con un enfoque más introspectivo.

“En esta primera etapa del tour íntimo interpretaremos las canciones más tranquilas, las baladas. Quiero indagar en un solo sentimiento en cada show. Más adelante volveremos con la banda completa y todo el sonido bailable”, detalla.

Segovia enfatiza que su propuesta sigue siendo fiel a su esencia: “Es un proyecto completamente honesto. No trato de simpatizar con un grupo específico, sino con lo que hago. Soy una persona que entrega todo su cariño en hacer música cien por ciento sincera. Me gusta lo digital, pero sigo abrazando lo orgánico”.

De México a Europa, un sueño cumplido

El salto al continente europeo se dio de manera espontánea. “Estaba en mi segundo viaje a Colombia cuando me llegaron propuestas para tocar en Berlín y París. Al principio lo vi lejano, pero hablando con amigos nos dimos cuenta de que no era tan difícil. Dondequiera que lanzábamos la idea, nos decían que sí”, recuerda.

El entusiasmo del público extranjero sorprendió al músico: “Efectivamente, había gente que esperaba el proyecto por allá. Estamos muy emocionados”.

Segovia invita a no perderse la fecha en la capital: “Por ahora este show en Ciudad de México será la única oportunidad de verlo en formato íntimo. Después regresaremos ya con la banda completa.”