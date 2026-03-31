MODESTO MAGALLANES CONSOLIDA SU TRAYECTORIA

CON PREMIO AL MEJOR PRODUCTOR TEATRAL

Es UNO DE LOS MEJORES PRODUCTORES DE TEATRO INDEPENDIENTE.

El talento y la visión del productor teatral Modesto Magallanes fueron reconocidos en la primera entrega del “Micrófono Teatral”, donde recibió el galardón como Mejor Productor Teatral, en el marco de la Semana del Teatro que conmemora el Día Mundial del Teatro.

El evento, organizado por la Asociación Nacional de Locutores de México en colaboración con el periodista Jonathan Tonatiuh, tuvo lugar en el emblemático Teatro Mario Moreno de la Casa del Actor, reuniendo a figuras destacadas del ámbito artístico.

“Me siento muy afortunado porque estoy llevando teatro de calidad al público y recibir un premio es halagador pero me genera un compromiso cada vez más grande y ese es el camino que quiero seguir. Es difícil ser productor independiente, sin embargo cuando se abre el telón me genera una gran satisfacción porque además estoy generando trabajo a un gran staff así como a los actores”.

Este reconocimiento confirma el ascenso de Magallanes dentro de la escena teatral mexicana, donde se ha distinguido por impulsar propuestas frescas dentro del teatro independiente. A lo largo del último año, su trabajo ha sido celebrado con diversos galardones, entre ellos el “Micrófono de Oro” como productor revelación y el reconocimiento “Líderes de América” por su contribución a las artes escénicas.

Actualmente, el productor se encuentra al frente de la puesta en escena “Oh Karen, la historia de una gata”, que se presenta en el Teatro Xola, conquistando al público con una propuesta original y entrañable.

“Estamos estrenando una segunda temporada en un teatro más grande y apostando para que sea un éxito, es una obra que habla del amor a las mascotas en general, es muy conmovedora y llena de emociones”.

La trayectoria de Modesto Magallanes incluye títulos que han dejado huella en la cartelera teatral como “Pinche pájaro estúpido”, “Abuelita de Batman” y “Mi hado”, obras que reflejan su compromiso con historias innovadoras y de alto impacto emocional.

Con este nuevo reconocimiento, Magallanes no sólo reafirma su lugar dentro del teatro contemporáneo, sino que se consolida como una de las voces más influyentes del teatro independiente en México.