Mundial 2026 impulsa la construcción en México con inversiones por 31 mil mdp

Recursos públicos y privados

Cientos de trabajadores participan en obras de remodelación y nuevas infraestructuras con el objetivo de preparar al país para recibir a aproximadamente 5 millones de visitantes durante el evento

La Copa Mundial de Futbol 2026, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio, ha comenzado a dinamizar significativamente el sector de la construcción en México. De acuerdo con las previsiones, la demanda de materiales destinados a remodelaciones podría crecer hasta un 20 %, impulsada por las obras necesarias para mejorar la infraestructura urbana y reforzar los servicios en las principales ciudades sede. Y es que el Gobierno de la Ciudad de México ya ha destinado 6 mil millones de pesos para fortalecer su infraestructura urbana de cara al torneo, mientras que el gobierno de Nuevo León ha comprometido 2 mil millones de pesos para modernizar diversas instalaciones y espacios públicos. Por su parte, en la Zona Metropolitana de Guadalajara, la colaboración público-privada ha impulsado inversiones que superan ya los 23 mil millones de pesos para obras viales y urbanas, hoteles y aeroportuario.

El impacto de estos preparativos ya se percibe en los alrededores del Estadio Ciudad de México, así como en la Calzada de Tlalpan o en el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde cientos de trabajadores participan en obras de remodelación y nuevas infraestructuras con el objetivo de preparar al país para recibir a aproximadamente 5 millones de visitantes durante el evento. Paralelamente a este impulso de la industria de la construcción, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), también anunció que entre 2026 y 2028 se destinarán 23 mil 393 millones de pesos a proyectos de infraestructura en Tamaulipas, de los cuales más de 8.3 mil millones se invertirán solo en 2026, generando más de 25 mil empleos y reforzando el papel de la construcción como motor clave del desarrollo económico en el país.

En este escenario de fuerte inversión en infraestructura, Sarens, líder mundial en elevación de cargas pesadas, transportes especiales y servicios de alquiler de grúas, se posiciona como un aliado estratégico para el desarrollo de proyectos a gran escala en México. Gracias a su amplia experiencia internacional en operaciones complejas, Sarens ofrece soluciones integrales que permiten ejecutar obras de infraestructura con altos estándares de seguridad, eficiencia y precisión. Su capacidad para planificar maniobras críticas, movilizar maquinaria de última generación y adaptarse a entornos urbanos exigentes resulta especialmente relevante en un momento en el que las ciudades mexicanas aceleran la modernización de su infraestructura para recibir a millones de visitantes.

Desafíos logísticos que implican proyectos de gran magnitud

La experiencia técnica de Sarens permite responder a los desafíos logísticos que implican proyectos de gran magnitud, donde los tiempos de ejecución, la seguridad de las operaciones y la optimización de los recursos se convierten en factores determinantes. Desde la construcción y modernización de instalaciones deportivas hasta el desarrollo de obras de movilidad, puentes o infraestructura urbana, la compañía aporta equipos de alta capacidad y personal especializado capaz de ejecutar maniobras de izaje y transporte complejos en entornos urbanos densamente poblados. De esta forma, Sarens contribuye a que los proyectos asociados al crecimiento del sector de la construcción en México se desarrollen dentro de los plazos previstos y con la máxima fiabilidad operativa.

La compañía ya cuenta con una sólida trayectoria en proyectos industriales y de infraestructuras en el país, lo que refuerza su papel como socio de referencia para el sector. Un ejemplo reciente es su participación en la construcción de la dulcería FINI en Villas de Tezontepec, en el estado de Hidalgo, donde Sarens movilizó grúas de gran capacidad como la DEMAG AC500-1 y la GROVE GMK7450 para realizar levantamientos de hasta 61.2 toneladas, alcanzando una altura de posicionamiento de 19.6 metros con un radio operativo de 18.4 metros. Este tipo de proyectos demuestra la capacidad de la compañía para aportar soluciones técnicas avanzadas en obras clave para la modernización de la infraestructura mexicana.

Como indica José Aceves, Country Manager de Sarens en México, “México se encuentra en un momento muy relevante para el desarrollo de su infraestructura, especialmente ante la llegada de la Copa Mundial de Futbol 2026. Este tipo de acontecimientos no sólo impulsan la modernización de la infraestructura, sino que también representan una oportunidad para fortalecer las capacidades técnicas de la industria de la construcción en el país. En Sarens contamos con la experiencia, el conocimiento y la maquinaria necesaria para apoyar proyectos de gran complejidad, garantizando la seguridad, la eficiencia y el cumplimiento de los plazos. Nuestro objetivo es seguir colaborando con los principales actores del sector para ayudar a construir una infraestructura más moderna, resiliente y preparada para el futuro”.

Sarens cuenta con una amplia experiencia nacional e internacional en proyectos de relevancia. Así, en México, ha podido colaborar en la descarga de 64 turbinas eólicas en Asipona, en el puerto de Baja California Norte, la ampliación del Tren Suburbano al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), la construcción del Tren Interurbano México-Toluca, la nueva refinería de Dos Bocas, o la construcción de 36 km de sección de vía en el estado de Zinacantepec bajo el encargo de la Constructora de Proyectos Viales de México (OHL). Estos proyectos corroboran la gran experiencia de Sarens y posicionan a la compañía como un importante player en el proceso de modernización y construcción de nuevas infraestructuras dentro del país.