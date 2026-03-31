México fortalece su sistema de salud con modernización de medicamentos, dice Ssa

Avance en vacunación

Se optimiza el cuadro de medicamentos de 2,753 a 1,929 claves para mejorar la eficacia, seguridad y abasto

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Salud, David Kershenobich, informó que los Protocolos Nacionales de Atención Médica (PRONAM) contemplan la modernización del abasto de medicamentos como un eje clave para garantizar tratamientos más eficaces, seguros y actualizados.

“Se trata de priorizar los medicamentos más importantes, con mayor seguridad y mejores resultados clínicos, para que las personas reciban el tratamiento más adecuado, actualizado y disponible”, señaló.

Explicó que esta estrategia permite fortalecer el abasto y optimizar los recursos públicos mediante la selección de medicamentos esenciales y la sustitución de aquellos con menor eficacia o seguridad. Como resultado, se redujo el listado de 2,753 a 1,929 claves.

Detalló que el análisis técnico identificó áreas de mejora en todos los niveles de atención: 21 por ciento de los medicamentos en atención primaria pueden sustituirse por opciones más eficaces; 41 por ciento en el ámbito hospitalario pueden actualizarse; y en pediatría, solo 9 por ciento requiere ajustes.

Por su parte, el subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, Eduardo Clark, destacó los avances en la estrategia nacional de vacunación contra el sarampión.

“En siete semanas hemos aplicado 17.2 millones de vacunas, lo que ha permitido que hoy la transmisión del sarampión esté a la baja en las 32 entidades del país durante las últimas cuatro semanas”, afirmó.

Subrayó que la vacunación es la medida más eficaz y segura para contener el virus, por lo que reiteró el llamado a la población a completar esquemas, especialmente en niñas y niños de 6 meses a 12 años, así como en personas de 13 a 49 años sin esquema completo.

“Si no se han vacunado o no tienen su esquema completo, acudan a cualquier centro de salud. La vacunación es gratuita y universal”, enfatizó.

Estas acciones refrendan el compromiso del Gobierno de México con una salud pública más equitativa, eficiente y centrada en las personas.