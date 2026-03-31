Cofepris y SSPC fortalecen coordinación contra publicidad engañosa en internet

Buscan prevenir riesgos sanitarios y proteger la salud

El titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), Víctor Hugo Borja Aburto, y el titular de la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Israel Agüero Alegría, firmaron las Bases de Colaboración que establecen mecanismos de intercambio de información, así como de coordinación de acciones para proteger la salud de la población frente a la publicidad engañosa.

Estas bases tienen como objetivo fortalecer las acciones de control y vigilancia sanitaria en materia de publicidad de productos o servicios ofertados a través de la red pública de internet. Lo anterior, bajo un esquema de participación, colaboración, capacitación y comunicación directa, oportuna y eficiente entre ambas instituciones.

“Para el cumplimiento de las Bases de Colaboración, en el marco de nuestras atribuciones, se desarrollará, implementará y dará seguimiento a un esquema continuo de intercambio de información que permitirá el monitoreo, la vigilancia y la identificación de productos o servicios en materia sanitaria ofertados en internet, con el fin de prevenir riesgos a la salud de la población”, señaló el titular de Cofepris, Víctor Hugo Borja Aburto.

Asimismo, el comisionado federal precisó que se llevarán a cabo reuniones de trabajo para dar seguimiento a las acciones derivadas de las Bases de Colaboración. También se desarrollarán esquemas de simplificación en los procesos de intercambio de información, conforme a lo establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP).

Por su parte, el titular de la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas de la SSPC, Israel Agüero Alegría, destacó que la formalización de estas Bases de Colaboración fortalece los mecanismos de intercambio de información y permite consolidar acciones coordinadas para atender de manera más eficiente los riesgos asociados a la publicidad engañosa en entornos digitales. Subrayó que esta coordinación contribuirá a mejorar las capacidades de monitoreo y respuesta institucional, en beneficio directo de la protección de la salud y seguridad de la ciudadanía.

También señaló que, bajo el liderazgo del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, la SSPC mantiene trabajo permanente con las Unidades de Policía Cibernética de las entidades federativas, con el objetivo de brindar una atención oportuna y eficaz a la población en materia de ciberseguridad.

Finalmente, el titular de Cofepris enfatizó que, como parte de estas acciones, la institución informará de manera inmediata a la SSPC sobre cualquier incumplimiento de la normativa sanitaria y proporcionará los datos necesarios para el ejercicio de sus atribuciones.

Las presentes Bases entrarán en vigor a partir del 27 de marzo de 2026 y estarán vigentes hasta el 30 de septiembre de 2030.

La colaboración interinstitucional permitirá una respuesta más eficaz ante prácticas irregulares en internet, en beneficio de la protección de la salud de la población.