Oportunidad para redescubrir y ser turista en la CDMX en estas semanas Santa y de Pacuas

Amplia agenda de turismo

Espera recibir a miles de visitantes consolidándose como uno de los destinos más atractivos del país

Durante esta Semana Santa y de Pascua del 30 de marzo al 12 de abril, la Ciudad de México reafirma su posicionamiento como uno de los destinos turísticos más importantes y diversos del país, debido a su riqueza histórica, cultural, arquitectónica y gastronómica, sumada a sus tradiciones y modernidad, la convierten en un punto de encuentro único para visitantes locales, nacionales e internacionales durante todo el año.

Durante estas dos semanas, la capital espera recibir a miles de turistas, quienes encontrarán en la Ciudad de México una oferta única de experiencias religiosas, culturales, recreativas y esparcimiento, capaces de responder a todos los perfiles de viajeros: familias, jóvenes, visitantes internacionales y habitantes que deciden redescubrir su propia ciudad.

Uno de los mayores atractivos de esta temporada es la Representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa, tradición con más de 180 años de historia y uno de los acontecimientos religiosos y comunitarios más importantes de México. Como cada año, en su edición 183, esta representación recorrerá las calles de los Ocho Barrios de Iztapalapa hasta llegar al Cerro de la Estrella.

Al respecto, la Secretaria de Turismo, Alejandra Frausto Guerrero mencionó que a la representación tradicional, acuden «visitantes de todo el país y llegan a Iztapalapa en Semana Santa para atestiguar uno de las representaciones religiosas más emocionantes y profundas del mundo».

En el Centro Histórico de la capital, a esta tradición se suma la emblemática Visita a las Siete Casas o Siete Templos, una tradición característica en el Centro Histórico en donde miles de familias mexicanas, así como turistas nacionales y extranjeros, recorren iglesias y templos como la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, el Sagrario Metropolitano y su Pinacoteca, el Templo de la Enseñanza (Nuestra Señora del Pilar, el Exconvento de San Francisco de Asís, la Iglesia de la Profesa, el Templo Expiatorio Nacional de San Felipe, el Templo de Santo Domingo y el Templo de San Hipólito, entre otros, en una experiencia que combina religión, patrimonio y convivencia familiar y social.

La oferta turística de la capital durante Semana Santa se extiende más allá del turismo religioso. En Paseo de la Reforma, una importante ruta de museos, con recintos como el Museo Nacional de Antropología, el Museo Tamayo de Arte Contemporáneo, el Museo de Arte Moderno y el Museo Nacional de Historia, mejor conocido como el Castillo de Chapultepec, considerado como uno de los corredores turísticos – históricos- culturales más representativos del país.

Ahora, la Ciudad de México cuenta con un chatbot llamado Xoli, diseñado para acompañar a visitantes y capitalinos en la exploración de la Ciudad de México, con información útil y accesible en todo momento.

Esta herramienta digital busca facilitar la experiencia de quienes recorren la capital del país, al ofrecer recomendaciones sobre lugares imperdibles, experiencias culturales y gastronómicas, así como actividades y recorridos dentro de la ciudad.

En laalcaldía Coyoacán, la temporada ofrece una experiencia particularmente atractiva para quienes buscan historia, arte y tradición. Espacios como la Casa Azul de Frida Kahlo, el Museo Anahuacalli de Diego Rivera, el Museo Nacional de Culturas Populares y el Museo Nacional de las Intervenciones forman parte de una oferta cultural enriquecida por el encanto de sus plazas, calles empedradas y templos coloniales. Entre ellos, la Parroquia de San Juan Bautista, la antigua Iglesia de la Inmaculada Concepción “La Conchita” y la Iglesia de Santa Catarina, verdaderos referentes del patrimonio histórico y religioso de la ciudad.

Por su parte, la Alcaldía Álvaro Obregón se consolida como una gran opción para quienes desean disfrutar de la ciudad desde una combinación de gastronomía, arte y tradición. La zona de Altavista – San Ángel concentra algunos de los espacios más emblemáticos de la capital, como el Bazar del Sábado, el Museo Casa-Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, el Museo del Carmen y el Museo de Arte Carrillo Gil, además de una variada oferta gastronómica que convierte a esta zona en un punto imperdible para visitantes nacionales e internacionales.

En Xochimilco, las y los visitantes pueden vivir una de las experiencias más representativas de la identidad mexicana a bordo de las tradicionales trajineras, recorriendo canales que forman parte del patrimonio cultural y paisajístico de la ciudad. A ello se suma la posibilidad de disfrutar de la histórica Feria de la Nieve en Santiago Tulyehualco, una tradición con más de 180 años, que se ha convertido en un referente de la temporada por su sabor, color y arraigo comunitario.

Para públicos más jóvenes y familias que buscan actividades recreativas, la ciudad cuenta con opciones como el Parque Urbano Aztlán, en Chapultepec, con juegos mecánicos y atracciones como la Rueda Panorámica Aztlán 360, además de diversas actividades temporales en el Bosque de Chapultepec, uno de los pulmones y espacios de convivencia más importantes de la capital.