La exposición “Solo la luz, primavera” permanecerá unos días más en Reforma

La Luna, delas piezas más llamativas

A través de sus cuentas oficiales, el Festival Internacional de las Luces México anunció que la exposición «Solo la luz, primavera» permanecerá unos días más.

La exhibición está compuesta por 13 piezas que se distribuyen entre el Ángel de la Independencia y la Estela de Luz, en Chapultepec. Una de las piezas más llamativas es la Luna enorme que se encuentra a la altura de la fuente de la Diana Cazadora. Lleva listo tu celular o tu cámara porque te encontrarás con muchos espacios para tomar fotografías

Esta es la nueva fecha para ver la Luna en Paseo de la Reforma

Originalmente la exposición terminaría el domingo 29 de marzo; sin embargo, se extenderá al domingo 5 de abril; es decir que podrás visitarla durante Semana Santa.

AQÜIFERA: el agua como punto de encuentro en el Festival del Bosque 2026

Desde 2022, el Festival del Bosque ha encontrado en Chapultepec un espacio vivo donde se cruzan naturaleza, cultura y ciudad. Año con año, esta celebración ha puesto el foco en distintas formas de vida y en la relación que sostenemos con ellas

En 2026, el festival se centra en un elemento que lo atraviesa todo: el agua.

AQÜIFERA, Festival del Bosque 2026, se llevará a cabo del 2 al 5 de abril en el Bosque de Chapultepec. La edición propone mirar el agua como recurso, historia, infraestructura, memoria y, sobre todo, como responsabilidad compartida.

Un tema urgente, contado desde distintos lenguajes

El festival parte de que la idea de hablar del agua hoy implica ir más allá de lo evidente. Por eso, AQÜIFERA articula su programación en torno a conversaciones, experiencias y expresiones culturales que conectan el pasado con los desafíos actuales.

En el Foro del Agua, especialistas, académicos y organizaciones abordarán temas que van desde la gestión hídrica en la Ciudad de México hasta la dimensión social del acceso al agua, incluyendo discusiones sobre cosecha de lluvia, restauración de ecosistemas y cultura hídrica.

Pero la reflexión no se queda en el formato de conferencia. El festival abre múltiples puertas de entrada:

– Talleres para entender el ciclo del agua desde lo cotidiano

– Actividades para niñas y niños que conectan juego y aprendizaje Instalaciones artísticas que invitan a pensar el agua desde lo sensorial

– Recorridos y experiencias inmersivas dentro del bosque

Todo esto distribuido en distintas sedes del Bosque de Chapultepec, desde el Cárcamo de Dolores hasta el Jardín Botánico, el Zoológico o el Complejo Cultural Los Pinos.