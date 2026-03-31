Distinguen a Verónica Ramírez Cortés, académica de la UAEMéx

De las aulas mexiquenses al reconocimiento internacional

Reconocida con el Doctorado Honoris Causa y un galardón a la Excelencia Educativa

Axapusco, Méx.- Por su destacada trayectoria y liderazgo en los ámbitos educativo, cultural y social, la profesora de tiempo completo del Centro Universitario Valle de Teotihuacán de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Verónica Ramírez Cortés, fue distinguida con el Doctorado Honoris Causa y el galardón a la Excelencia Educativa, otorgados por la Organización Internacional para la Inclusión y Calidad Educativa (OIICE).

Con casi dos décadas de experiencia docente en la Máxima Casa de Estudios mexiquense, Ramírez Cortés ha consolidado una amplia trayectoria en investigación. Es integrante del cuerpo académico Administración Contable-Financiera y ha participado en diversos proyectos tanto al interior como fuera de la institución.

Además, forma parte de la OIICE y se desempeña como par evaluador en organismos como el Consejo de Acreditación de Ciencias Administrativas, Contables y Afines (CACECA), la Agencia Internacional de Calidad Educativa (AICE) y, recientemente, en el Sistema de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (SEAES). Esta experiencia le ha permitido conocer de primera mano los estándares de calidad educativa en distintas universidades y fortalecer su desarrollo académico.

La académica explicó que la OIICE es una organización no gubernamental y sin fines de lucro cuyo objetivo es promover estándares de calidad académica a nivel internacional, mediante la generación de criterios de trabajo relevantes y aplicables en sus países miembros, en apoyo a las instituciones educativas.

En este contexto, detalló que las distinciones le fueron entregados en Cusco, Perú, como un reconocimiento a su trayectoria y a su labor en favor de la educación de calidad en el ámbito internacional.

Subrayó que estos logros son resultado de un esfuerzo colectivo. “Esto no hubiese sido posible sin el apoyo de estudiantes y colegas que influyen en nuestro quehacer diario. Es fundamental destacar también el respaldo de la Universidad, que nos impulsa a capacitarnos, reconocer áreas de oportunidad y generar cambios que impacten dentro y fuera de la institución”, expresó.

Finalmente, Verónica Ramírez Cortés invitó a la comunidad docente universitaria a continuar con su formación y actualización profesional, al destacar que la UAEMéx ofrece convocatorias, cursos y herramientas que fortalecen el desempeño académico integral.