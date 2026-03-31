Académico de la UAEMéx ingresó como miembro numerario a la Academia Nacional de Educación Ambiental

*Toluca, Méx.- El académico del Centro de Investigación Multidisciplinaria en Educación (CIME) de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Gustavo Antonio Segura Lazcano, ingresó como miembro numerario a la Academia Nacional de Educación Ambiental (ANEA), distinción que reconoce su trayectoria en la investigación y la docencia en el ámbito socioambiental.

Fundada en el año 2000, la ANEA agrupa a especialistas comprometidos con el impulso de la educación ambiental en México. Actualmente, está conformada por cerca de 80 profesionales de diversas disciplinas, quienes desarrollan labores de formación, investigación y promoción de programas educativos orientados al cuidado del medio ambiente.

Con formación inicial en arquitectura y docente en las facultades de Arquitectura y Diseño, así como de Planeación Urbana y Regional, Segura Lazcano señaló que su ingreso a esta academia representa no solo un logro personal, sino también una responsabilidad académica de alcance nacional.

Explicó que, desde 2020, su línea de investigación se ha enfocado en la educación ambiental, motivado por el contexto de la pandemia y la creciente preocupación ante la crisis ecológica global.

“Para formar parte de la ANEA es necesario contar con publicaciones como artículos y libros en temas ambientales. Se realiza una solicitud formal y un grupo colegiado evalúa a las y los aspirantes; este año fuimos cuatro las personas seleccionadas”, detalló.

El académico subrayó que su incorporación implica fortalecer sus líneas de investigación y colaborar en proyectos de alcance nacional impulsados por la ANEA, con el objetivo de contribuir a iniciativas que promuevan la educación ambiental en el país.

Advirtió que los problemas ambientales se han intensificado en los últimos años, por lo que consideró indispensable integrar la educación ambiental en todos los niveles educativos.

“En México se han realizado esfuerzos importantes; sin embargo, aún no existe un proceso integral de ecologización. Muchas iniciativas dependen de voluntades individuales y no de una estrategia estructurada”, afirmó.

Finalmente, Gustavo Segura Lazcano enfatizó la necesidad de transformar la conciencia social a través de la educación y reiteró que su participación en la ANEA buscará incidir tanto en la UAEMéx como en la región.

“Se trata de un compromiso con la sociedad y con el futuro. No basta con acciones aisladas; es necesario que todas las disciplinas incorporen una reflexión ambiental. De lo contrario, formamos profesionistas que pueden contribuir al deterioro del entorno”, concluyó.