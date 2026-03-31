Anuncian alianza A+E Networks Latin America y AMC Networks International

Gran estrategia de ambas empresas

Esta propuesta amplía y diversifica la oferta de contenidos y audiencias

A+E Networks Latin America y AMC Networks International Latin America (AMCNI Latin America) anuncian que, a partir de la fecha, A+E Networks Latin America asumirá la representación de ventas publicitarias del portafolio de AMCNI Latin America en México y en el mercado panregional de América Latina. Este acuerdo refuerza la presencia comercial en la región de ambas empresas, ampliando las oportunidades y propuestas para sus anunciantes y socios comerciales.

La alianza contempla el portafolio de AMCNI Latin America, integrado por los canales AMC, AMC Series, El Gourmet, Europa Europa y Film & Arts, reconocidos por la calidad de sus contenidos y su conexión con audiencias diversas en América Latina.

La gestión de ventas publicitarias de los canales de AMCNI Latin America quedará a cargo del equipo de A+E Networks México, liderado por su director Diego Fernández, quien reportará a Daniela Martínez, EVP, Programación y Ventas Publicitarias de A+E Networks Latin America.

Con esta incorporación, A+E Networks Latin America expande significativamente su portafolio comercial, sumando estas señales al conjunto de marcas que ya gestiona en la región, entre ellas A&E, History, History2 y Lifetime. Esta propuesta integrada de marcas amplía y diversifica la oferta de contenidos y audiencias, y fortalece la capacidad de la compañía para desarrollar soluciones comerciales integradas de gran alcance para anunciantes que operan en distintos mercados de América Latina.

“En AMC Networks estamos muy entusiasmados con este acuerdo que permite amplificar e impulsar las oportunidades comerciales de nuestro portafolio en mercados claves como México y panregional”, comentó Antonio Ruiz, EVP y director general de AMCNI – Iberia y Latinoamérica.

“Con este acuerdo, A+E Networks Latin America reafirma su compromiso de ofrecer soluciones comerciales innovadoras y de alto impacto, fortaleciendo su posición como un socio estratégico para marcas de alta calidad que buscan conectar con audiencias relevantes en México y el mercado panregional”, agregó Daniela Martínez, EVP, Programación y Ventas Publicitarias de A+E Networks Latin America.

La alianza contempla el portafolio de AMCNI Latin America, integrado por los canales AMC, AMC Series, El Gourmet, Europa Europa y Film & Arts, reconocidos por la calidad de sus contenidos y su conexión con audiencias diversas en América Latina.