La necesidad de las alianzas

DE FRENTE Y DE PERFIL RAMÓN ZURITA SAHAGÚN

Pueden los partidos de oposición competir con Morena y sus aliados en la contienda electoral de 2027. Claro que sí, aunque no, si van cada uno por su lado.

Son tres los partidos de oposición que existen actualmente y cada uno quiere mostrar que son capaces de transitar solos hacia triunfos electorales.

Hay otros cuatro partidos que esperan el aval de las autoridades electorales para darles el ansiado registro que les permita competir en la elección federal del año próximo. A diferencia de PAN, PRI y MC, los nuevos partidos no pueden establecer alianzas de ninguna clase en su primera incursión electoral.

Por lo tanto, solamente los seis partidos con registro actual son los únicos que pueden establecer alianzas o coaliciones para la siguiente elección federal.

Morena ya tiene constituida su formación con otros partidos, el Verde y el del Trabajo, aunque no irán juntos en el total de 17 gubernaturas en juego, pero seguramente lo harán en la disputa por las 300 diputaciones federales de mayoría.

Qué le queda a la oposición, sin duda formar alianzas, aunque panistas y emecista se muestran renuentes a hacerlo.

Las mediciones actuales muestran que solos, ninguno podría ganarle a Morena y menos si va con sus aliados, por lo que tendrían que recurrir a alianzas.

El PRI abre sus puertas a esa posibilidad, aunque, en su caso, solamente tendría el recurso de hacerlo con el partido blanquiazul, pues MC muestra su rechazo a dicha posibilidad.

¿Qué podrían hacer priistas y panistas, presentando frente común? Competir en igualdad de condiciones con Morena y sus aliados y, en algunos casos, hasta ganarles.

Hay cuando menos seis estados en que panistas y priistas presentan candidatos rentables que actualmente gobiernan capitales estatales que harían más competitivas la elección.

Los priistas tienen dos buenos prospectos como alcaldes de Monterrey, Adrián de la Garza y de San Luis Potosí, Enrique Galindo, a los que podría apoyar el PAN y aprovechar que en San Luis Potosí, Morena y Verde irán cada quien por su lado.

El panismo cuenta con mayores oportunidades, ya que aparte de Aguascalientes, Chihuahua y Querétaro, que actualmente gobierna, tendría una gran oportunidad en Colima, Michoacán y Sonora, con los alcaldes de sus capitales, Riult Rivera, Alfonso Martínez Alcázar y Antonio Astiazarán, que, en alianza entre panista y priistas, tendrían una excelente oportunidad de triunfo.

Pero los panistas también tendrían un par de oportunidades más en los estados de Nuevo León, donde hay acercamiento con MC para apoyar al candidato a gobernador que surja de los naranjas y también en Campeche con la misma fórmula, aunque aquí no cabría el PRI.

Hay que darle seguimiento a estas posibilidades, para ver qué tanto interés tiene los opositores de Morena por consolidar sus posiciones.

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Una nueva controversia se acerca a la Cámara de Diputados, donde se habrá de elegir a los tres nuevos consejeros del INE y, por supuesto, los diputados de la mayoría ya tienen sus preferencias, aquellos que guarden sintonía con el partido gobernante.

Por descanso de Semana Santa, no publicaremos jueves ni viernes y reanudamos el lunes 6 de abril.

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