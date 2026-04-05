México busca acuerdo con Calica para declarar zona protegida en FCP

Se exploran opciones de explotación en minas cercanas que no representen riesgo

El gobierno federal mantiene conversaciones con la empresa Vulcan Materials (Calica) para encontrar una salida que permita proteger la zona declarada como área natural protegida Felipe Carrillo Puerto, en Quintana Roo, sin dejar de lado alternativas para la compañía. La presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que el objetivo es preservar el medio ambiente y, al mismo tiempo, explorar opciones de explotación en minas cercanas que no representen un riesgo ecológico.

La mandataria aclaró que, pese a la controversia legal promovida por la empresa, no se trató de una expropiación, sino de una declaratoria de protección ambiental ante la sobreexplotación registrada en la región. Por ello, consideró que la reforma que se discute en el Congreso de Estados Unidos para reforzar la defensa de sus empresas en el extranjero frente a expropiaciones no tendría efecto en este caso.

Sheinbaum explicó que la decisión de proteger la zona responde a la necesidad de frenar el deterioro ambiental y garantizar la conservación de los recursos naturales. En este sentido, participan en las conversaciones la Secretaría de Medio Ambiente, el gobierno de Quintana Roo y la propia empresa, con el fin de evaluar alternativas viables.

Aunque declinó dar detalles sobre el avance de las negociaciones, la presidenta insistió en que se busca un acuerdo que concilie intereses y evite mayores conflictos. “La discreción es necesaria para alcanzar un entendimiento”, señaló.

Gobierno federal mantiene conversaciones con la empresa Calica para lograr acuerdo para proteger la zona declarada como ANP en Felipe Carrillo Puerto.