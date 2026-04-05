QRoo se reafirma como una potencia turística global

DERECHO DE REPLICA José Luis Montañez

Récord: recibió más de 1 millón de turistas en Semana Santa

A veces se nos olvida que el paraíso no solo se mide por la blancura de su arena, sino por la capacidad de reinventarse ante los ojos de un mundo cada vez más exigente. Quintana Roo lo ha vuelto a hacer. Ver las playas llenas y los aeropuertos a reventar no es una casualidad; es la confirmación de que el “Hotspot” de México sigue siendo el destino predilecto, sin importar cuántas opciones surjan en el mapa. Es esa mezcla de hospitalidad local y visión global lo que mantiene al Caribe Mexicano en la cima.

La temporada de Semana Santa que acaba de concluir dejó números que superaron las expectativas más optimistas. Quintana Roo recibió a más de 1.2 millones de turistas, logrando una ocupación hotelera promedio superior al 82% en todo el estado.

Sin embargo, hubo destinos que rozaron el lleno total. Puerto Morelos, por ejemplo, alcanzó una ocupación del 90%, consolidándose como uno de los puntos con mayor crecimiento en infraestructura y servicios. El flujo de visitantes fue tal que se registró un récord histórico de 749 vuelos en un solo día, superando la marca anterior en menos de un mes.

Conectividad: aire y vías

El crecimiento no se detiene en los hoteles. La conectividad aérea sigue expandiéndose con nuevas rutas que enlazan directamente a los aeropuertos del estado con ciudades de todo el mundo. A la par, el Tren Maya continúa su evolución, integrando trenes de larga distancia diseñados para ofrecer una experiencia más cómoda y eficiente a través de la región, facilitando que el turismo se distribuya más allá de los puntos tradicionales.

Este auge no es fortuito. Recientemente, el Caribe Mexicano fue galardonado como el “Hotspot del Año” en los Food and Travel Reader Awards 2025. Este premio, basado en la votación del público internacional, reconoce la combinación ganadora de playas de clase mundial, gastronomía de vanguardia y una conectividad que pocos destinos pueden igualar.

Incluso el deporte de élite pone sus ojos en la zona. La Selección de Portugal eligió el hotel Fairmont Mayakoba, en Playa del Carmen, como su base de preparación de cara al partido amistoso contra México y su ruta hacia el Mundial, confirmando que la infraestructura del estado está a la altura de las exigencias internacionales de alto nivel.

Lo que hemos visto estas últimas semanas es el resultado de una maquinaria que no descansa. Mientras el mundo observa nuestras cifras de ocupación, en casa se trabaja en lo que no siempre sale en la postal pero es vital: la gestión ambiental. En cada municipio de Quintana Roo, la recolección y manejo del sargazo se está atendiendo de manera oportuna y estratégica, garantizando que el impacto natural no empañe la experiencia del visitante. Al final del día, ser el mejor destino del mundo implica cuidar el paraíso tanto como lo presumimos. El Caribe Mexicano no ha llegado a su techo; apenas está tomando impulso.

Datos destacados

Vuelos: Según reportes de Asur y el gobierno del Estado, el récord de casi 800 operaciones se registró efectivamente en marzo de este año.

Premios: Food and Travel Reader Awards es una premiación sumamente prestigiosa en el sector, por lo que obtener un galardón es un enorme logro.

Selección de Portugal: Se confirma que suelen utilizar complejos de alto nivel como el Mayakoba por su privacidad y canchas profesionales, poniendo a Quintana Roo en el ojo del deporte mundial.

Ola de ciberdelitos

La Policía Cibernética de Quintana Roo encendió las alertas: en apenas el primer trimestre de 2026 se recibieron más de 300 denuncias relacionadas con delitos digitales, la mayoría cometidos a través de redes sociales. El fenómeno se ha intensificado en rubros como violencia digital, fraudes electrónicos y suplantación de identidad.

El director de la unidad, José Ángel Interián Parra, detalló que los fraudes en comercio electrónico sumaron 143 casos, principalmente por la venta de paquetes vacacionales falsos. Los estafadores utilizan nombres de hoteles reconocidos y páginas web fraudulentas que simulan agencias de viajes o tiendas en línea, con el objetivo de robar datos bancarios o cobrar por servicios inexistentes.

Otro de los métodos más frecuentes es el phishing, donde delincuentes se hacen pasar por instituciones financieras o incluso por la Condusef para obtener información personal y realizar transferencias fraudulentas.

La dependencia también reportó 120 denuncias por el llamado “fraude nigeriano” o estafa 419, en el que se promete una herencia, premio o negocio millonario a cambio de un pago inicial o datos personales.

El panorama se agrava con el incremento del 62% en casos de extorsión respecto a 2024. Tan solo en una semana, la Policía Cibernética atendió 140 denuncias y logró eliminar más de 240 perfiles y publicaciones falsas. Sin embargo, se estima que hasta el 90% de las extorsiones no se reportan por miedo.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan a los turistas y residentes reservar únicamente en sitios oficiales o plataformas reconocidas, evitar compartir datos personales o bancarios con desconocidos y activar la verificación en dos pasos en aplicaciones como WhatsApp. “Si algo suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente es fraude”, advirtió Interián Parra.