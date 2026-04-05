Mara Lezama entrega histórico equipamiento para reforzar seguridad

Con inversión superior a 100 mdp

La Gobernadora inició la entrega de 21,736 bienes estratégicos a corporaciones de los 11 municipios del estado

Chetumal.- Con inversión superior a los 100 millones de pesos, dinero del pueblo que regresa al pueblo, la gobernadora Mara Lezama Espinosa inició en Chetumal, la capital del estado, la entrega histórica de 21 mil 736 bienes estratégicos a las diferentes corporaciones de seguridad de los 11 municipios, durante un evento magno realizado en la Explanada de la Bandera.

“La seguridad es una responsabilidad del gobierno, hacer hasta lo indispensable para atender las necesidades de cada corporación, equipamiento, patrullas, motopatrullas, racers, computadoras, uniformes, que también es un compromiso para co-crear la paz”, expresó la Gobernadora durante la entrega de prendas, vehículos, mobiliario y equipo tecnológico, con recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y del Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública (FOFISP).

De acuerdo con la Secretaria de Gobierno, Cristina Torres Gómez, entre lo que se entrega se encuentran 35 motocicletas, cuatrimotos, Suzukis, 16 patrullas pickup, Versas, Polaris. Equipo tecnológico como cámaras y de cómputo, soporte técnico, telecomunicaciones eficientes. Además, 2 mil 800 uniformes.

Cristina Torres destacó que con 564 capacitaciones ponen como punta de lanza la perspectiva de género. Agregó que también se fortalece a los grupos especializados GEAVIG para mejorar la capacidad de atención especializada y las condiciones de trabajo del personal.

La gobernadora Mara Lezama agregó que esta entrega es parte del compromiso fundamental de este gobierno humanista con corazón feminista de equipar a las corporaciones policiacas y trabajar también en los orígenes de las violencias, alineado a las políticas públicas de seguridad ciudadana que impulsa la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Antes de iniciar la entrega formal a las y los presidentes municipales, así como a los directores municipales de seguridad, la titular del Ejecutivo agradeció la estrecha colaboración de las fuerzas armadas, la guardia nacional, dependencias federales de seguridad, con este gobierno diferente que cree que para construir la paz hay que trabajar desde los orígenes de las violencias.

Reiteró su compromiso de seguir limpiando las corporaciones, y su confianza en que las y los presidentes municipales también lo hacen. “Nos seguimos comprometiendo porque sé que la Fiscalía ha dado de baja a más de 500 elementos que encontraron en la corrupción un sustento de vida”, dijo.

También dejó en claro que todavía falta camino por recorrer, pero se ha andado y hoy es un paso más firme, y en un año y cachito se hizo más de lo que no se hizo en seis. “La construcción de paz es posible si todas y todos nos tomamos de la mano”, dijo finalmente.

Reconversión del Hospital General de Chetumal en universidad

Chetumal.- Para las chavas y chavos que quieren estudiar medicina y no han podido ingresar a la Universidad Autónoma de Quintana Roo (UQROO), la gobernadora Mara Lezama Espinosa les dio una buena noticia: al concluir el nuevo Hospital General de Chetumal, el edificio actual será convertido en una nueva Universidad “Rosario Castellanos” donde se impartirá la carrera de medicina.

Mara Lezama recordó que las universidades “Rosario Castellanos” son un programa que impulsa la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y para Quintana Roo gestionó la apertura de dos sedes, una en Playa del Carmen y la otra en Chetumal, esta última en el edificio que dejará el hospital general.

En estas universidades se impartirán las carreras de medicina, enfermería, psicología, ingeniería en ciencia de datos, economía, desarrollo, entre otras, informó la titular del Ejecutivo. Añadió que después de varias visitas técnicas y reuniones, ya se está en condiciones para firmar el convenio con la federación para la donación de los respectivos inmuebles y la autorización de los presupuestos.

Se estima que este año, en el ciclo escolar, se abra la universidad de Playa del Carmen, y la segunda, la de Chetumal, el año próximo.

Al referirse a las instalaciones que se desalojarán en el hospital de Chetumal, Mara Lezama aseguró que no se abandonarán, sino que se reutilizarán con sus consultorios. “De eso se trata gobernar de manera diferente”, citó.