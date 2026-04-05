Retiran toneladas de basura Cenotes urbanos de Cancún

Aún persisten focos rojos

Más de la mitad de los más de 40 ecosistemas censados presentan niveles críticos de contaminación

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- El programa de saneamiento de cenotes en Benito Juárez ha permitido extraer entre una y dos toneladas de residuos sólidos en cada jornada de limpieza. Sin embargo, el reto ambiental sigue siendo enorme: más de la mitad de los más de 40 ecosistemas censados en la mancha urbana presentan niveles críticos de contaminación, según las autoridades municipales.

Estos cuerpos de agua, esenciales para el sistema hidrológico de la región, han sido convertidos en vertederos clandestinos. No solo reciben basura doméstica, también sustancias tóxicas que ponen en riesgo la salud pública y el equilibrio ecológico.

Haro Salinas, funcionario municipal, explicó que mientras en una jornada promedio se recolectan hasta dos toneladas de desechos, existen cenotes con cargas alarmantes. “Hay algunos más contaminados como el del Torito, la Curva de los Frailes o el de la Supermanzana 100, de donde extraemos habitualmente entre tres y cuatro toneladas de basura”, señaló.

El panorama no es del todo negativo. En el cenote de la Supermanzana 200, que en el pasado generó indignación por el hallazgo de restos de animales, la situación se ha estabilizado. “Una vez retirados los restos, no se han vuelto a registrar incidentes. Esto demuestra que el programa está teniendo impacto y que la participación vecinal es clave para proteger estos espacios”, agregó.

Actualmente, el municipio interviene de manera constante en 26 cenotes integrados al Sistema de Información Geográfica (SIG). No obstante, la cobertura se ve limitada porque muchos de estos cuerpos de agua se encuentran dentro de propiedades privadas, lo que restringe la acción directa de las brigadas.

La estrategia, impulsada por la alcaldesa Ana Patricia Peralta, se sostiene en tres ejes: Patrullas verdes de Siresol para vigilar y atender residuos sólidos. Jornadas de descacharrización a cargo de Servicios Públicos. Limpieza directa de la Dirección de Ecología, complementada con un programa permanente de educación ambiental.