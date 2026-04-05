Aumentan casos de parálisis facial en en el estado

Asociados a infecciones virales o estrés

Cancún.- La parálisis facial registra mayor presencia en Quintana Roo, con reportes más frecuentes en zonas urbanas como Cancún y Playa del Carmen, donde la demanda de atención médica creció en clínicas públicas y privadas.

Especialistas señalan que este padecimiento neurológico aparece de forma repentina, afectando un lado del rostro y dificultando gestos, el habla o el cierre del ojo, lo que obliga a atención inmediata para evitar complicaciones.

La enfermedad, conocida comúnmente como parálisis de Bell, ocurre por inflamación del nervio facial, generalmente asociada a infecciones virales, estrés o cambios bruscos de temperatura.

Los casos se presentan en hombres y mujeres por igual, principalmente entre los 20 y 50 años, aunque también se han documentado en adultos mayores y, en menor medida, en menores de edad.

Entre las causas más comunes se encuentran infecciones como el virus del herpes simple, gripes mal atendidas, exposición prolongada al frío y condiciones de salud debilitadas.

Estrés y baja de defensas contribuyen en padecer parálisis facial

Médicos advierten que el estrés y la baja en defensas también influyen en padecer parálisis facial, especialmente en contextos laborales intensos o tras enfermedades respiratorias.

Los riesgos incluyen daño permanente en el nervio, pérdida parcial de movilidad facial, dificultades para hablar o alimentarse y afectaciones emocionales por cambios en la apariencia.

El tratamiento depende de la rapidez con que se atienda, e incluye medicamentos antiinflamatorios, terapia física y cuidados específicos para proteger el ojo afectado.

Autoridades de salud en Quintana Roo (Sesa) recomiendan evitar la automedicación, acudir al médico ante los primeros síntomas y mantener hábitos que fortalezcan el sistema inmunológico.

De acuerdo con la Secretaría de Salud federal, el IMSS y la Organización Mundial de la Salud (OMS), la atención oportuna permite una recuperación favorable en la mayoría de los casos.