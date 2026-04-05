Mundial 2026, una oportunidad para fortalecer el turismo en Quintana Roo

Caribe mexicano apuesta por Sudamérica

Refuerzan campañas para atraer viajeros de Colombia, Brasil, Argentina y Chile

Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- El Mundial de Futbol 2026 no solo será un evento deportivo de gran magnitud, también representa una oportunidad para el turismo en Quintana Roo. Desde febrero, el Consejo de Promoción Turística del estado (CPTQ) reforzó campañas en Sudamérica con el objetivo de incrementar en un 10% el flujo de viajeros de Colombia, Brasil, Argentina y Chile, países que tradicionalmente movilizan miles de aficionados durante la justa mundialista.

Andrés Martínez Reynoso, director del CPTQ, explicó que la expectativa es alta, pues la temporada coincide con el verano y Cancún cuenta con amplia conectividad aérea hacia Latinoamérica, Europa y destinos como Polonia y República Checa. “Comparado con un verano normal, podríamos aumentar hasta en un 20% el flujo de viajeros”, señaló.

La estrategia incluye la visa electrónica para Brasil, mejoras en los procesos de internación para colombianos y el impulso a mercados como Argentina y Chile, que ya muestran crecimiento a doble dígito. Además, continúan las negociaciones con aerolíneas para ampliar frecuencias desde Sudamérica hacia Cancún y otros destinos del Caribe Mexicano.

Otro atractivo será la posible instalación de una selección nacional en Cancún como sede de preparación, lo que incentivaría la llegada de aficionados. Según datos de hoteleros, las reservas vinculadas al Mundial ya muestran dinamismo, lo que permite prever un verano excepcional para la industria turística del estado.

El Puente entre fútbol y turismo se fortalece: el Caribe Mexicano busca capitalizar la pasión mundialista para consolidarse como uno de los destinos más atractivos durante la temporada 2026.

Clubes vacacionales se reinventan para atraer a jóvenes

El sector de clubes vacacionales en Quintana Roo atraviesa un proceso de transformación. Con miras a las proyecciones del 2026, la presidenta de la Asociación de Clubes Vacacionales (Acluvaq), Miriam Cortés Franco, reconoció que las estrategias de venta se han rediseñado para responder a las expectativas de las nuevas generaciones, apostando por la experiencia, la flexibilidad y la tecnología.

Cortés explicó que el mercado ya no se limita a los tradicionales baby boomers, sino que ahora incluye a jóvenes de entre 25 y 40 años, quienes tienen una visión distinta del turismo y demandan planes más cortos y dinámicos. “Es un mercado ligado a la tecnología; viajan con computadoras, tablets y dispositivos móviles, y buscan experiencias más personalizadas”, señaló.

En este contexto, los clubes vacacionales han reducido los plazos de sus contratos: de los tradicionales 30 años, ahora se ofrecen opciones de 20 o incluso 10 años, acompañadas de incentivos como cenas gratuitas o accesos a parques temáticos. La idea es mantener la competitividad y resultar atractivos para un público que valora la inmediatez y la innovación.

La presidenta de Acluvaq subrayó que se trata de un sector altamente dinámico y estratégico para la industria turística, pues representa el 50% de los visitantes que llegan al Aeropuerto Internacional de Cancún. Esto refleja la importancia de los clubes vacacionales en la cadena de valor del destino y su papel clave en la economía local.

La apuesta está clara: evolucionar hacia un modelo que combine tradición con modernidad, para que las nuevas generaciones encuentren en los clubes vacacionales una opción que se ajuste a su estilo de vida y forma de viajar.