Royal Caribbean impulsa planta de gestión de residuos en Mahahual

Nuevo referente de sostenibilidad

La naviera anuncia alianza estratégica con Maritime Procurement Services

Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- Mahahual se perfila como un nuevo referente de sostenibilidad en el Caribe mexicano. La naviera Royal Caribbean anunció una alianza estratégica con Maritime Procurement Services (MPS) para construir y operar la primera planta de gestión de residuos sólidos con tecnología avanzada en el sur de Quintana Roo.

El proyecto busca transformar los desechos en recursos valiosos bajo un modelo de economía circular, reduciendo la dependencia de vertederos y fortaleciendo la infraestructura ambiental de la región. “Estamos tomando medidas concretas para proteger los ecosistemas y las comunidades que hacen del Caribe mexicano un lugar especial”, afirmó Ari Adler, presidente de Royal Caribbean Group México.

La planta incorporará sistemas de clasificación de última generación, procesamiento de ciclo cerrado, recuperación eficiente de materiales y estrictos controles ambientales. Con ello se espera una gestión más eficiente de los residuos, además de beneficios como generación de empleos locales, impulso a la economía circular regional y crecimiento sostenible para Mahahual.

Alejandro Trillo Menchelli, director general de MPS, destacó que la empresa ya opera modelos similares en 13 puertos de México y que este proyecto marcará un salto cualitativo: “Mahahual se convertirá en un ejemplo de cómo la sostenibilidad puede escalar con impacto real, alineando industria, comunidad y medio ambiente”.

MPS será responsable de la operación diaria de la planta, la integración con la comunidad, el desarrollo de la fuerza laboral y el cumplimiento de las normas ambientales locales y federales, garantizando que todo se lleve a cabo bajo los más altos estándares y sin afectar el ecosistema.

Con esta iniciativa, Mahahual no solo refuerza su infraestructura turística, sino que también se posiciona como un destino comprometido con la innovación ambiental y la protección de sus recursos naturales.

Autoridades refuerzan llamado contra el dengue

La Jurisdicción Sanitaria número 1 alertó que siete de cada diez viviendas en la zona sur de Quintana Roo presentan condiciones propicias para la reproducción del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, zika y chikungunya. Ante este panorama, el área de vectores intensificó el llamado a la población para aplicar la estrategia de “casa limpia” y “patio limpio”.

En los últimos días se han registrado lluvias moderadas y chubascos que, aunque no constantes, han dejado agua acumulada en recipientes, llantas y tinacos destapados, espacios ideales para que el mosquito deposite sus huevecillos. “La mayoría de las viviendas presentan condiciones alarmantes que incrementan el riesgo de transmisión de enfermedades”, advirtió Rigoberto Caamal Acevedo, jefe del área de vectores.

La estrategia preventiva consiste en evitar acumular recipientes, mantenerlos cerrados, colocar boca abajo los que no se utilicen y desechar aquellos sin utilidad. También se recomienda limpiar patios, cambiar con frecuencia el agua de bebederos de mascotas y evitar acumulación de basura.

Caamal Acevedo subrayó que la llegada de la temporada de lluvias y las altas temperaturas intensifican las condiciones para la reproducción del mosquito, por lo que es vital actuar de manera anticipada.

El personal de vectores realiza recorridos en colonias de mayor riesgo, aplicando control larvario, fumigación y eliminación de criaderos. Sin embargo, el funcionario recalcó que estas acciones no son suficientes sin la participación activa de los ciudadanos.

Con este llamado, las autoridades buscan frenar la proliferación del mosquito y reducir el riesgo de brotes de dengue en la región, apelando a la corresponsabilidad de la población para mantener sus hogares y patios libres de criaderos.