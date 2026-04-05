QRoo se suma a campaña Unicef contra la explotación sexual infantil

Garantiza entornos más seguros para los menores

– Cero Tolerancia-Tarjeta Azul es impulsada por la ONU en el marco del Mundial de Futbol

Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- Como parte de las acciones para garantizar entornos más seguros para la protección de niñas, niños y adolescentes, además de consolidar un turismo responsable y sostenible, Quintana Roo se sumará a la estrategia Cero Tolerancia-Tarjeta Azul, una herramienta visible, promovida por Unicef, para prevenir, detectar y denunciar la explotación sexual infantil.

Esta decisión forma parte de los acuerdos alcanzados durante la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión Interinstitucional Contra los Delitos en Materia de Trata de Personas del Estado de Quintana Roo, realizada en el auditorio de la Fiscalía General del Estado, en Chetumal.

Durante el desarrollo de la sesión, presidida por la subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno, María Hadad Castillo, las personas representantes de las instancias que conforman la Comisión Interinstitucional presentaron sus propuestas de actuación para 2026.

Al respecto, la Secretaría de Turismo explicó que Cero Tolerancia-Tarjeta Azul es impulsada por Unicef, en el marco del Mundial de Futbol, como una herramienta de sensibilización dirigida a turistas y ciudadanía para que en los centros de hospedaje no haya lugar para la violencia ni la explotación sexual.

A esta estrategia se sumarán todas las instancias municipales, estatales y federales que conforman la Comisión Interinstitucional Contra los Delitos en Materia de Trata de Personas, como replicadoras en sus plataformas y cuentas oficiales de redes sociales.

Cero Tolerancia-Corazón Azul, además de contribuir a entornos más seguros para niñas, niños y adolescentes, también considera la capacitación a autoridades y sector turístico para la detección y prevención de casos de explotación sexual y trata de personas.

Se dejó en claro que la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes en el contexto de viajes y turismo constituye una grave violación a los derechos humanos y una problemática que requiere la participación activa de instituciones públicas, sector privado y sociedad civil para su prevención, detección y atención oportuna.

Jóvenes opinan sobre salud mental

La Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) reunió a representantes juveniles y especialistas en el conversatorio virtual “Niñez y adolescencia sin riesgo”, un espacio de diálogo intergeneracional donde compartieron experiencias, resolvieron dudas y recibieron orientación sobre cómo cuidar su salud mental y prevenir adicciones.

El encuentro contó con la participación de tres representantes de la adolescencia: Zoe Celeste Vázquez Euan, de Felipe Carrillo Puerto; Kevin Jesús Cano Negrón, de Othón P. Blanco; y Karim Said Saiden Santana, de Lázaro Cárdenas, quienes coincidieron en la importancia de la escucha activa como base para crear entornos seguros.

“Niñas, niños y adolescentes necesitamos ser tomados en cuenta en nuestra casa, en la escuela y en la comunidad para poder desarrollarnos sanos y felices”, afirmó Kevin Jesús.

Durante el encuentro, Blanca Estela Aguillón Moreno, de la UNEME CISAME Chetumal, IMSS-Bienestar; Luisana Rebeca Beytia Cardeña, del Centro de Integración Juvenil Chetumal; y Francisco José Boneta Hurtado, comisionado estatal de Salud Mental y Adicciones, resolvieron dudas, brindaron orientación y compartieron información sobre prevención de adicciones y bienestar emocional.

Por su parte, Jorge Isaías Quintanilla Osorio, encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA, subrayó que espacios como este permiten que las voces de niñas, niños y adolescentes sean el punto de partida para transformar sus espacios y garantizar su bienestar integral.

“Las mejores estrategias de protección y prevención no se diseñan en el escritorio, se construyen escuchando las realidades que queremos transformar. Es el compromiso de este gobierno humanista con corazón feminista y este conversatorio es uno de los espacios donde ese compromiso se refleja”, concluyó.