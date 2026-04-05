El PRI sacará en el año 2027 a los malos gobiernos, afirma Cristina Ruiz Sandoval

Proceso de reconstrucción

Toluca, Méx.- Contrario a las críticas de la oposición, el Revolucionario Institucional del Estado de México, está más que listo y preparado para los procesos electorales del 2027. Sacaremos de la entidad a malos gobiernos que no le han cumplido a las familias mexiquenses.

La dirigente del PRI en la entidad, Cristina Ruiz Sandoval, manifestó lo anterior luego de destacar que ese instituto político está listo y en proceso de reconstrucción para las elecciones del próximo año.

Riiz Sandoval destacó que el priismo mexiquense busca posicionarse nuevamente como una fuerza competitiva mediante el fortalecimiento de sus bases y la renovación de estructuras internas, además de que presentará a las mejores mujeres y hombres para los cargos de elección popular.

La dirigente priista ha planteado la posibilidad de que el PRI compita sin coaliciones en 2027, argumentando que ir en solitario permite un mayor despliegue de militantes en los 125 municipios que conforman el Estado de México.

«Las familias mexiquenses ya se cansaron del incumplimiento de promesas de los gobiernos emanados de Morena. El PRI, sin duda alguna llegará con más fuerza y lis mejores candidatos para devolverles la seguridad y justicia social que tanto demandan», concluyó.