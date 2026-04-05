Reconocen a Tlalnepantla por el manejo transparente de finanzas

HR Ratings le subió la calificación

Tlalnepantla, Méx.- Diversos sectores de la sociedad, reconocieron la administración que encabeza el alcalde Raciel Pérez Cruz, toda vez que cuenta con finanzas sanas y transparentes, que han favorecido a las familias de este municipio.

Prueba de ello, HR Ratings subió la calificación de la ciudad al nivel más alto que existe, conocido como «Triple A». Este logro significa que el municipio es hoy más fuerte económicamente y que cumple con total transparencia y puntualidad con todos sus compromisos de pago, lo que da mucha tranquilidad sobre el futuro financiero.

Además, señala que el gobierno ha sabido guardar dinero en un fondo de reserva que hoy es tres veces más grande de lo que se necesita cada mes, lo que funciona como un seguro de vida para las finanzas de todos los habitantes de Tlalnepantla.

Un punto muy importante que resaltan los analistas es que Tlalnepantla no solo paga a tiempo, sino que ha hecho abonos chiquitos pero constantes para reducir su deuda.

Tan solo en el último año, el municipio hizo un pago extra de más de 60 millones de pesos, lo que ayudó a que la deuda que se tenía planeada terminar en 2039 ahora se termine de pagar en diciembre de 2037.

Finalmente, este certificado de buena salud financiera no solo es un número, sino que es una garantía de que Tlalnepantla es un lugar seguro para invertir y crecer.