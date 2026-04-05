Cierran filas para fortalecer el sector de transporte en el Edomex

Valle de México. – Más de 140 empresarios y representantes del transporte público del Estado de México, integrantes de la ACME y ITEM, cerraron filas para fortalecer la unidad del sector y avanzar en soluciones concretas en materia de movilidad. El encuentro, encabezado por Gaby Torres, presidenta de ACME, dejó claro que la cohesión del gremio es clave para lograr resultados que impacten directamente en millones de usuarios. Durante la reunión, Manuel Gutiérrez, presidente de ITEM, reafirmó el compromiso de ambas organizaciones para trabajar de manera coordinada con las autoridades, destacando que la unión del sector es fundamental para dignificar el transporte público y mejorar el servicio.

Subrayó que, a través de mesas de trabajo con instancias de movilidad, se busca trasladar las problemáticas reales de cada región y cumplir con el objetivo de garantizar un sistema basado en la legalidad, el diálogo y los acuerdos.