Rechazan asociaciones civiles juzgar a adolescentes asesinos como adultos

Propuesta de reducir edad penal, a debate

Polémica por el proceso contra el adolescente que mató a dos maestras en Michoacán

Ante las declaraciones de autoridades que, tras el feminicidio de dos maestras en Michoacán, han propuesto juzgar a adolescentes como adultos e incluso han puesto en entredicho la vigencia de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, asociaciones civiles, como Reinserta AC, han manifestado su profunda indignación.

Estas posturas no solo contravienen el marco jurídico nacional e internacional en materia de justicia para adolescentes, sino que evidencian una comprensión reduccionista, reactiva y peligrosamente punitivista de la violencia, señala Reinserta.

Apostar por el endurecimiento penal como respuesta central no solo es técnicamente infundado, sino que constituye una renuncia explícita del Estado a su obligación de prevenir, atender y transformar las causas estructurales del delito, agrega.

En este contexto, resulta especialmente preocupante que diversas voces políticas hayan planteado públicamente medidas como la pena de muerte, el juzgamiento de adolescentes bajo regímenes penales de adultos o la ampliación de sanciones punitivas como respuesta a estos hechos, dice.

“Estas propuestas, además de ser jurídicamente inviables en algunos casos y regresivas en todos, evidencian una tendencia alarmante a sustituir el análisis estructural por respuestas reactivas de castigo. Lejos de fortalecer la seguridad, este tipo de planteamientos debilita el Estado de derecho, vulnera estándares internacionales en materia de derechos de la niñez y adolescencia, y consolida una narrativa que privilegia la sanción sobre la prevención”.

“El debate público ha sido capturado por una narrativa centrada exclusivamente en el hecho delictivo, invisibilizando los factores de riesgo acumulados que pudieron hacerlo posible: trayectorias de vida marcadas por violencias previas, entornos de exclusión, fallas sistemáticas en los mecanismos de protección y una ausencia reiterada de intervención institucional oportuna. Ignorar estos determinantes y privilegiar el castigo es no solo ineficaz desde la evidencia empírica, sino éticamente irresponsable”.

El Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes no tiene como finalidad la maximización del castigo, sino la intervención diferenciada, especializada y proporcional, orientada a la “reintegración social y a la no repetición del delito. Su diseño responde a estándares internacionales que reconocen la condición de desarrollo de las personas adolescentes y la obligación del Estado de garantizar procesos restaurativos y de acompañamiento. Desmantelar este sistema o trasladar a adolescentes a esquemas punitivos diseñados para adultos no fortalece la seguridad, la compromete. La evidencia es clara: a mayor exposición temprana a sistemas penales punitivos, mayor probabilidad de reincidencia y consolidación de trayectorias delictivas”, explica la asociación.

Limitaciones estructurales para investigar, procesar y sancionar eficazmente

Asimismo, afirma, resulta particularmente alarmante que, mientras se impulsa la expansión del poder punitivo sobre adolescentes, el Estado continúa mostrando limitaciones estructurales para investigar, procesar y sancionar eficazmente a personas adultas que generan, sostienen y se benefician de contextos de violencia. Esta asimetría no sólo revela una falla institucional, sino una peligrosa tendencia a desplazar la responsabilidad hacia poblaciones que deberían ser prioritarias en términos de protección reforzada.

El punitivismo, además de ser un enfoque regresivo, opera como una respuesta simbólica que busca satisfacer la demanda social de justicia sin transformar las condiciones que producen la violencia. Endurecer penas no previene delitos, no repara a las víctimas y no fortalece el Estado de derecho; únicamente produce una ilusión de control que desvía la atención de las verdaderas obligaciones del Estado.

Reinserta hace un llamado urgente a reencauzar el debate público y la acción institucional hacia un enfoque de seguridad basado en derechos, prevención y atención integral.

Colocar a niñas, niños y adolescentes en el centro no es una postura ideológica, es una obligación constitucional y una condición indispensable para la construcción de paz. Porque la seguridad no se construye ampliando el castigo, sino reduciendo las violencias que lo hacen necesario. Y renunciar a ello no solo es un error técnico, es una decisión política con consecuencias profundas para el futuro del país, señala.

Adolescente es vinculado a proceso por el feminicidio

Sobre el cas, un juez certificado en justicia penal para adolescentes del Poder Judicial de Michoacán, vinculó a proceso por el delito de feminicidio, a Osmar «N», menor de 15 años de edad, que asesinó a dos de sus maestras en Lázaro Cárdenas, Michoacán.

El juez especializado, presidió la audiencia inicial en el procedimiento seguido al adolescente, quien el pasado 24 de marzo, en la escuela preparatoria “Anton Makarenko”, cuando el menor de edad mató a tiros, con un rifle de asalto, a dos de las docentes.

En la audiencia, conforme a lo que se establece en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, el juez, impuso medida cautelar de internamiento preventivo y se determinó un mes de plazo de cierre de investigación complementaria.

Luego de que se registrara el feminicidio de dos maestras en Michoacán, Reinserta expresa su profunda indignación ante propuestas de juzgar a adolescentes como adultos. Aserta AC señala que estas posturas vulneran derechos humanos y promueven un enfoque punitivista ineficaz. Sostiene que endurecer penas no previene la violencia ni fortalece la seguridad, pues ignora sus causas estructurales. Reinserta apelan a un modelo basado en prevención, justicia especializada y atención integral.