SECRETARÍA DE CULTURA DEL GOBIERNO DE MÉXICO E INBAL AVANZAN EN LA PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIAS PARA LOS PREMIOS BELLAS ARTES DE LITERATURA 2026

Disponibles para su consulta y registro en la página de convocatorias del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Coordinación Nacional de Literatura (CNL), en colaboración con diversas instituciones estatales, académicas y culturales del país, continúan con la publicación de las convocatorias a los Premios Bellas Artes de Literatura 2026, uno de los sistemas de estímulo y reconocimiento de la creación literaria más relevantes a nivel nacional e iberoamericano.

En palabras de la secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza, las convocatorias de los Premios Bellas Artes de Literatura 2026 son parte de una política sostenida de estímulo y reconocimiento a la creación literaria, y permiten mantener abierto un espacio institucional de alcance nacional para escritoras, escritores, traductoras y creadoras vinculadas con el desarrollo de las letras en México.

“La literatura es una parte esencial de la vida cultural del país, y estos premios ayudan a reconocer su diversidad, su calidad y su presencia en distintas comunidades y tradiciones de escritura. Dar continuidad a estas convocatorias también significa seguir acompañando el trabajo de quienes hacen de la palabra un espacio de creación y de memoria”, añadió la secretaria Curiel de Icaza.

Cabe destacar que las presentes convocatorias representan un conjunto de apoyos dirigidos a la creación, difusión y reconocimiento de la literatura. Están orientadas a personas escritoras, dramaturgas, traductoras y creadoras, así como a personas extranjeras con residencia legal en México, cuyas obras, proyectos o trayectorias contribuyan de manera significativa al desarrollo de las letras.

Durante el año se contemplan premios en las modalidades de obra inédita, obra publicada y reconocimientos por trayectoria, que abarcan diversos géneros y campos de la creación literaria, como poesía, narrativa, novela, cuento, crónica, ensayo, dramaturgia, literatura infantil y juvenil, traducción literaria, creación en lenguas indígenas nacionales y ensayo sobre artes visuales, así como distinciones de alcance nacional e internacional.

Entre las convocatorias ya disponibles se encuentran:

Premio Bellas Artes de Narrativa Colima para Obra Publicada 2026 Premio Bellas Artes de Cuento Infantil Juan de la Cabada 2026 (obra inédita)

Premio Bellas Artes de Novela Joven Malcolm Lowry 2026 (obra inédita)

Premio Bellas Artes de Cuento San Luis Potosí Amparo Dávila 2026 (obra inédita)

Premio Bellas Artes de Ensayo Literario José Revueltas 2026 (obra inédita)

Premio Bellas Artes de Traducción Margarita Michelena 2026 (obra publicada)

Premio Xavier Villaurrutia de Escritores para Escritores 2025 (obra publicada)

Premio Bellas Artes de Literatura Tlaxcala en Lenguas indígenas 2026

Las personas interesadas podrán consultar las bases, así como realizar su registro, a través de la página de convocatorias del INBAL.

El registro y envío de materiales se realiza exclusivamente en línea, en los periodos establecidos en cada convocatoria. En el caso de obras escritas en alguna lengua indígena nacional se contemplan medidas que garantizan condiciones de equidad, inclusión y acceso.

Con lo anterior, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el INBAL refrendan su compromiso con el fomento a la lectura, el estímulo a la creación literaria, la diversidad cultural y el fortalecimiento de la vida artística en las distintas regiones del país, lo que hace de los Premios Bellas Artes de Literatura un referente fundamental del panorama cultural mexicano.