Protegen y resguardan a 12 seres sintientes en Acolman

Para garantizar su salud e integrarlos a nuevos hogares

Acolman, Estado de México.– El Gobierno del Estado de México resguardó 12 lomitos en el municipio de Acolman, resultado de una petición de la señora Epifanía Antonia Vázquez López recibida a través de las Caravanas Itinerantes por la Justicia Social. Ante esta solicitud, las autoridades estatales y municipales rescataron a los ejemplares para garantizar su salud y posteriormente integrarlos a nuevos hogares.

La señora Epifanía, de 63 años, explicó que su hijo cuidaba a 30 perros. Al fallecer hace seis meses, ella se tuvo que hacer cargo de todos; sin embargo, no cuenta con el espacio necesario para darles una buena calidad de vida, por lo cual solicitó ayuda para encontrarles una nueva familia que los cuide como lo hacía su hijo.

Luego de escuchar y atender la solicitud, el equipo de la Dirección General de Justicia Cotidiana y Protección al Colono, que opera las Caravanas Itinerantes por la Justicia Social, conformó un grupo de atención integral entre el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM), la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (CEPANAF), la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (PROPAEM) y el Gobierno Municipal de Acolman, para brindar protección y resguardo a los seres sintientes.

El DIFEM realizó una intervención diagnóstica para brindar atención integral a doña Epifanía; asimismo, quedaron bajo el resguardo de CEPANAF seis perros: una hembra y sus cinco cachorros. El Centro de Bienestar Animal de Acolman cuidará de seis más, los cuales son de raza grande. El objetivo es revisarlos, atenderlos y encontrarles un nuevo hogar donde puedan recibir los cuidados necesarios. Se tiene previsto dar seguimiento de este caso para resguardar a 15 perros más.

Asimismo, se brindará asistencia social a la señora Epifanía para mejorar sus condiciones de salud y bienestar. Con estas acciones el Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez reitera su compromiso para cuidar y proteger a los seres sintientes.