D’Gari te invita a descubrir su gran universo inmersivo

Los postres se convierten en experiencia

Llega a The Mansion by EstiloDF con una propuesta única de entretenimiento familiar

Hay marcas que forman parte de la infancia… y hay marcas que evolucionan para seguir creando momentos. D’Gari, una de las firmas más queridas y presentes en los hogares mexicanos, da un paso más allá de la cocina para convertirse en protagonista de una experiencia inmersiva sin precedentes en la ciudad.

Con más de 65 años de historia, D’Gari se ha consolidado como un referente en la categoría de postres, acompañando generaciones a través de momentos cotidianos que hoy se transforman en algo mucho más grande: una experiencia.

Así nace “El Mundo Mágico de D’Gari”, un espacio multisensorial que llega a The Mansion by EstiloDF en Polanco, donde el sabor se convierte en juego, y los postres en escenarios memorables.

De la cocina a la experiencia

Desde sus inicios, la marca ha evolucionado constantemente, entendiendo que el consumidor actual busca algo más que producto: busca conexión, creatividad y momentos compartidos.

Este nuevo concepto traduce ese legado en una experiencia diseñada para vivirse, compartirse y recordarse.

Un recorrido donde todo cobra vida

-Alberca de pelotas inspirada en gelatina

-Isla del flan

-Columpios de gelatinas minis

-Espacios interactivos para fotografía

-Cada espacio invita a reconectar con la imaginación y crear momentos memorables en familia.

Experiencias que se crean

Master Class de gomitas

• Master Class de gelatinas florales

*Cupo limitado, incluye una experiencia por visita. Registro previo.

“El Mundo Mágico de D’Gari”, un espacio multisensorial que llega a The Mansion by EstiloDF en Polanco, donde el sabor se convierte en juego, y los postres en escenarios memorables. Ubicación: The Mansion Estilo Df (Dickens 20, Polanco, CDMX )

Horarios: 11:00 a.m. a 2:00 p.m. / 3:00 p.m. a 6:00 p.m.