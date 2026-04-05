MAUSSAN TELEVISIÓN CELEBRA SU PRIMER ANIVERSARIO

365 días de investigación, talento, veracidad y éxitos

La señal ha logrado producir contenido auténtico, que empatiza con su audiencia

Maussan Televisión cumple su primer aniversario al aire y lo celebra con grandes resultados. En un año la señal 3.3 de televisión nacional ha logrado afianzarse en el mercado de la televisión mexicana. Según mediciones de HR, con más una audiencia diaria de entre 3 y 4 millones de personas, se posiciona como la alternativa a la televisión tradicional. En un año transmitió más de 1600 horas en vivo y cuenta con una amplia gama de producción propia, con más de 50 programas originales, donde destacan especiales en vivo como la cobertura de la muerte del Papa Francisco, la Virgen de Guadalupe, la Esfera de Buga y la Desclasificación del fenómeno Ovni por el Congreso de Estados Unidos.

Su presidente, el periodista e investigador Jaime Maussan dijo que “en un año hemos logrado mantenernos como una alternativa distinta y el público nos ha acompañado”. También celebró diciendo que “logramos cumplir nuestra promesa de hacer buena televisión, y esto recién comienza”.

La señal ha logrado producir contenido auténtico, que empatiza con su audiencia, creando programas basados en la investigación, además de abrir espacios de reflexión y conversación con su público.

Además de estar presente en el 3.3 de televisión nacional, otro de los logros de es estar dentro de importantes sistemas de cable del país como son IZZI, Total Play y Star TV y tener una alianza estratégica de programación con History Channel.

¡Transformamos nuestra pantalla! Nos renovamos con una programación diseñada para quienes buscan respuestas, emoción y la verdad detrás de lo increíble.

Investigación y Misterio Sin Límites:

Llega el estreno que desafía la lógica: UAP Hunters. Acompaña al legendario DJ Yoo (Claudio Yarto) en una faceta nunca vista, uniendo fuerzas con Ledrack (Josué Hernández), el maestro de los efectos visuales capaz de desmantelar cualquier engaño digital.

No es solo un programa estelar, es una experiencia sensorial donde la música, el periodismo de investigación y el análisis técnico se fusionan para revelar la verdad detrás de los Fenómenos Anómalos No Identificados. La cita es todos los viernes a las 22:00 hrs.

Además, exploramos las fronteras de la mente en Sexto Sentido, de la mano del experto Martin Aparicio. Y mantente atento, porque Laura Estrada prepara una producción espectacular que promete cautivarnos de principio a fin y finalmente, Iñaky Manero con el legendario programa de radio “En los cuernos de la Luna” que ahora cobra vida en Maussan Tv.

Líderes en Información

Reforzamos nuestro compromiso con la verdad. Tu mañana ahora tiene más fuerza con Tercer Milenio 1era edición, extendiéndose a 2 horas de análisis profundo con Omar Patiño. Y para mantenerte al día, estrenamos nuestra 2da Edición bajo la conducción de Mauricio Vázquez. ¡Más tiempo, más noticias, más cercanía!

Tus Noches de Sábado: Territorio de lo Desconocido

Al terminar los sábados de History, la adrenalina continúa. Potenciamos nuestra Barra de Misterio, convirtiéndola en el refugio perfecto para los amantes de lo inexplicable.

Maussan Televisión celebra su primer aniversario y por ello ¡Transformamos nuestra pantalla! Nos renovamos con una programación diseñada para quienes buscan respuestas, emoción y la verdad detrás de lo increíble.

Investigación y Misterio Sin Límites:

Llega el estreno que desafía la lógica: UAP Hunters. Acompaña al legendario DJ Yoo (Claudio Yarto) en una faceta nunca vista, uniendo fuerzas con Ledrack (Josué Hernández), el maestro de los efectos visuales capaz de desmantelar cualquier engaño digital.

No es solo un programa estelar, es una experiencia sensorial donde la música, el periodismo de investigación y el análisis técnico se fusionan para revelar la verdad detrás de los Fenómenos Anómalos No Identificados. La cita es todos los viernes a las 22:00 hrs.

Además, exploramos las fronteras de la mente en Sexto Sentido, de la mano del experto Martin Aparicio. Y mantente atento, porque Laura Estrada prepara una producción espectacular que promete cautivarnos de principio a fin y finalmente, Iñaky Manero con el legendario programa de radio “En los cuernos de la Luna” que ahora cobra vida en Maussan Tv.

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Ideas Frescas para los Noctámbulos

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