Martí Batres destaca avance sustantivo del 97% en abasto de medicamentos en ISSSTE

En sus 766 farmacias

Aumento constante en el abastecimiento en su almacén, con un total de 123 millones 394 mil 288 piezas de medicina durante ese periodo

El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, destacó en la conferencia matutina: “La mañanera del pueblo” de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la mejora sustantiva en el abasto de medicamentos del organismo, al registrar un promedio nacional de 97 por ciento de abastecimiento en las farmacias de las unidades médicas.

“Tenemos en las farmacias un abasto del 97 por ciento, son 766 farmacias del ISSSTE en todo el país; de esas, 592 farmacias están entre el 95 y el 100 por ciento de abasto; y 174 farmacias entre el 90 y 94 por ciento. Ya no tenemos farmacias por debajo del 90 por ciento. (…) Ha mejorado sustantivamente el abasto de medicamentos en el ISSSTE”, subrayó.

Martí Batres enfatizó que en el Centro Nacional de Distribución (CENADI) hay 61 millones 911 mil 927 piezas, de las cuales 20 millones 848 mil 722 son materiales de curación; 40 millones 713 mil 224 medicinas y un millón 766 mil 130 dosis de vacunas.

“En el CENADI, el Centro Nacional de Distribución, que tenemos acá en Lago de Guadalupe, hay 61 millones de piezas, casi 62 millones. De esas, 20 millones de piezas son de materiales de curación, 40 millones de piezas son de medicamentos y hay un millón 766 mil vacunas”, dijo.

Respecto al ingreso de medicamentos, detalló el incremento constante registrado en los últimos seis meses, entre octubre 2025 y marzo 2026, que en conjunto acumularon 123 millones 394 mil 288 piezas de medicinas.

“Este es el abastecimiento en el último trimestre del 2025 y primer trimestre del 2026. Llegaron al CENADI: 37 millones de piezas de medicamentos y 13 millones de materiales de curación. Y en el primer trimestre del 2026 llegaron al CENADI 56 millones de piezas de medicamentos y 16 millones de piezas de materiales de curación”, agregó.

En ese sentido, recordó las acciones puntuales que realiza el ISSSTE para mantener el abasto constante de medicamentos, entre los que sobresalen reuniones con proveedores, envío de medicamentos faltantes, transferencias de claves entre unidades, visitas sorpresa, actualización del catálogo del Instituto, revisión de procesos en ventanilla para que sea menos burocrática y más eficiente la atención a pacientes, además de reuniones con responsables de farmacias.

Por último, Martí Batres Guadarrama señaló que otra de las acciones que impulsa el Instituto es la ampliación del uso de la receta electrónica entre las unidades médicas, la cual, adelantó, será universal este año en toda la red del ISSSTE.