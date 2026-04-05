Arranque de la Campaña del Combate de Incendios Forestales de la CDMX

Despliegue de 2, 370 brigadistas y mil 600 bomberos

Anunció Clara Brugada una meta de reducción del 10% en afectaciones por conflagraciones

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, encabezó el arranque de la Campaña del Combate de Incendios Forestales, con el objetivo primordial de proteger los servicios ambientales y los «bosques de agua» que abastecen a la capital.

Durante el evento, se informó que la Ciudad de México se encuentra preparada para enfrentar la temporada crítica. Actualmente, se cuenta con un tiempo de respuesta de 5 minutos por parte del Heroico Cuerpo de Bomberos y las brigadas de inspección, vigilancia y seguridad. Con este arranque, se inician guardias de 24 horas, los siete días de la semana, durante las próximas dos semanas, periodo en el que históricamente se registra aproximadamente el 40 por ciento de los incendios anuales.

La titular de la Secretaría del Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza, advirtió que el aumento de la temperatura ambiental previsto para esta semana eleva el riesgo de siniestros. Asimismo, agradeció la colaboración de los grupos agrarios y exhortó a la población a cuidar los bosques y suelos de conservación durante el periodo vacacional.

Por su parte, el Primer Superintendente del Heroico Cuerpo de Bomberos, Juan Manuel Pérez Cova, destacó que la corporación dispone de más de 100 unidades y cuatro drones especializados que operan sin necesidad de internet en zonas de difícil acceso, además de la movilización de mil 600 combatientes.

La Jefa de Gobierno subrayó que el 60 por ciento del territorio de la Ciudad de México es suelo de conservación, donde se ubican los 400 pozos que nutren de agua a los capitalinos. Informó que, en lo que va del año, se han combatido 107 incendios forestales, 68 conatos en suelo de conservación y 25 incendios en áreas naturales protegidas, concentrándose la vigilancia en Tlalpan y Milpa Alta por su extensión territorial.

_“Los incendios, la gran mayoría, son provocados por humanos y eso es lo que debemos detener”,_ sentenció Brugada Molina. Asimismo, hizo un llamado a la conciencia ciudadana: _“Cuando veamos un área verde, debemos verla como un área sagrada, con respeto; ver los bosques y zonas de conservación como áreas que nos dan vida”._

Como parte de la estrategia, se han capacitado a 950 personas y se entregaron 500 certificaciones a servidores públicos combatientes. La infraestructura actual incluye trece torres campamento, dos vehículos especializados y equipo de alta tecnología. Finalmente, la mandataria llamó a evitar las quemas agrícolas sin autorización y el abandono de basura, al tiempo que tomó protesta a las y los combatientes que integran la fuerza de tarea para esta jornada.