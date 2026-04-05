Sectur y ATDT digitalizan y simplifican al sector con la Ventanilla de Trámites de Turismo

Plataforma digital gratuita y segura

La Secretaría de Turismo del Gobierno de México, en coordinación con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) ponen a disposición de las y los prestadores de servicios la Ventanilla de Trámites de Turismo https://www.ventanillaturismo.gob.mx/, con el objetivo de facilitar la apertura, operación y regularización de los negocios turísticos en el país, a través de una plataforma digital que permite realizar trámites de manera sencilla, segura y sin costo, sin necesidad de acudir a oficinas.

Esta plataforma concentrará en un sólo sitio todos los trámites relacionados con el sector turístico, lo que representa un paso decisivo hacia la modernización de la gestión pública y la simplificación administrativa.

El acceso se realiza mediante Llave MX, el mecanismo oficial de autenticación digital del Gobierno de México, el cual garantiza seguridad, verificación de identidad y trazabilidad en cada solicitud.

La Ventanilla de Trámites de Turismo permite a las y los prestadores de servicios turísticos realizar, de manera 100 por ciento en línea, segura y sin costo, los trámites necesarios para cumplir con la normatividad vigente y mantener actualizado su registro en el Registro Nacional de Turismo (RNT).

Las personas usuarias pueden dar seguimiento en tiempo real al estatus de sus solicitudes, contar con mayor claridad sobre los requisitos, los pasos y la documentación necesaria, así como recibir atención tanto en modalidad virtual como presencial, con el acompañamiento de personal autorizado.

El RNT es un registro público obligatorio que concentra la información de todos los prestadores de servicios turísticos del país, cuya actualización permanente permite a las autoridades contar con datos confiables, fortalecer la comunicación institucional y promover un desarrollo turístico ordenado y competitivo.

La Ventanilla de Trámites de Turismo permitirá atender a personas físicas y morales del sector —incluyendo hoteles, agencias de viajes, transportadoras turísticas, touroperadores, guías de turistas, entre otros—, en los 32 estados de la República, a través de una plataforma clara, accesible e intuitiva, diseñada para facilitar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa turística.

Entre los trámites disponibles se encuentran la solicitud del Certificado de Inscripción al RNT, con vigencia de dos años, así como el Aviso de Cierre de Operaciones, ambos sin costo y con tiempos de atención reducidos.

En una primera etapa, la plataforma concentra los trámites relacionados con el Registro Nacional de Turismo (RNT); no obstante, de manera progresiva se incorporarán otros procesos del sector, como la Clasificación Hotelera y el Distintivo Nacional de Calidad Turística, entre otros, con el propósito de ampliar su alcance y consolidarla como una herramienta integral para la gestión turística en México.

La Ventanilla de Trámites de Turismo estará disponible a partir del 30 de marzo de 2026 y con su puesta en marcha, Sectur refrenda su compromiso de impulsar la transformación digital, modernizar la gestión pública y brindar a las y los prestadores de servicios turísticos herramientas que fortalezcan su operación y la competitividad del turismo en México.