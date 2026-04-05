Remmy Valenzuela celebra 18 años de carrera en el Auditorio Nacional

El “Príncipe del Acordeón”

Un recorrido de éxitos y homenajes a sus grandes influencias

Remmy Valenzuela celebró sus 18 años de carrera con un concierto vibrante en el Auditorio Nacional, donde más de ocho mil asistentes desafiaron la lluvia para corear sus éxitos. El “Príncipe del Acordeón” ofreció un recorrido por su trayectoria, desde sus inicios hasta homenajes a ídolos como Vicente Fernández y Joan Sebastian.

La noche comenzó con incertidumbre: media hora antes del recital, el recinto apenas alcanzaba un 30% de ocupación debido al aguacero que cayó sobre Paseo de la Reforma. Sin embargo, al apagarse las luces a las 20:00 horas, el Auditorio Nacional se transformó en un palenque multitudinario. Los gritos y aplausos confirmaron que el público estaba dispuesto a olvidar la tormenta para celebrar al ídolo sinaloense.

El repertorio: de lo norteño al pop

Remmy abrió con “Llévame contigo”, marcando un tono norteño que pronto se diversificó en un desfile de canciones propias y versiones de artistas como Selena, Shakira, Intocable, Banda El Recodo y Banda MS. El repertorio incluyó clásicos como Telegrama, Cómo estás tú, Cosas del amor y Mi credo, que pusieron de pie a las parejas y encendieron el ambiente festivo.

Homenajes y conexión con el público

Entre cada tema, Valenzuela agradeció al público capitalino, recordando que el Auditorio fue uno de los primeros escenarios que lo apoyó en sus inicios. Con botella en mano y acompañado de su banda, ofreció un popurrí de cumbias y rindió tributo a Vicente Fernández y Joan Sebastian, figuras clave del regional mexicano.

El clímax de la velada

El momento más emotivo llegó con Mi Princesa, el tema que lo consagró y con el que se despidió pese a la ronquera evidente tras más de dos horas de concierto. Las mujeres en el público no dejaron de lanzarle piropos, mientras los asistentes coreaban cada verso.

Contexto y trayectoria

– Remigio Alejandro Valenzuela Buelna, nacido en Guasave, Sinaloa en 1990, es considerado uno de los mejores acordeonistas modernos de México.

– Inició su carrera en 2008 y en 2014 fue nominado como Artista Nuevo del Año en los Latin American Music Awards.

– Su gira “En Vivo Desde el Rancho Tour 2026” arrancó en el Coloso de Reforma y continuará en recintos como la Arena Monterrey el próximo 23 de mayo.

La presentación de Remmy Valenzuela en el Auditorio Nacional fue más que un recital: fue una celebración de su trayectoria, un homenaje a sus influencias y una muestra de la vigencia del regional mexicano en uno de los escenarios más emblemáticos del país.