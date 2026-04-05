UNA SINFONÍA GALÁCTICA: LA MÚSICA DE SUPER MARIO GALAXY

LA PELÍCULA PROMETE UNA EXPERIENCIA ÉPICA

La música se posiciona como uno de los pilares clave en Super Mario Galaxy: La Película, elevando la experiencia narrativa a una escala completamente nueva.

El compositor Brian Tyler, a cargo de la música de Super Mario Galaxy: La Película, detalla la importancia que tiene la música en esta nueva entrega de la franquicia, que llega a cines este 1 de abril.

“La música tenía que acompañar esa increíble sensación de adentrarse en otro universo. Escribí muchos temas nuevos, utilizando orquesta, coro y sintetizadores para crear un sonido épico que invite al espectador a sumergirse por completo”, explicó el compositor Brian Tyler, destacando el enfoque detrás de la banda sonora.

El score de Super Mario Galaxy: La Película integra referencias a más de 300 piezas provenientes de toda la historia de los videojuegos de la franquicia, entrelazándolas de forma orgánica dentro de la narrativa. Esta fusión permite que los nuevos temas convivan con los clásicos de manera tan natural que, en muchos casos, el público no distinguirá entre ambos.

“No se trata de sobrecargar la música para hacerla parecer grandiosa”, menciona Brian Tyler, quien compone melodías fáciles de recordar. “No se trata de hacer solo eso para después rodearlas con orquesta y coro que les permita crecer de forma natural. Esto tiene por fin que un niño pueda reconocer la melodía, y un adulto pueda apreciar todo lo que sucede a su alrededor”.

Un detalle no menor es que Tyler usó el fan que lleva dentro cuando se inspiró para hacer la música de esta secuela. “La alegría de componer el score de estas dos películas nunca lo he menospreciado, sobre todo por ser un fanático y compositor que creció jugando los videojuegos”, explica Tyler. “Después de la maravillosa experiencia de componer la música de la primera película, me emocionaba descubrir hacia dónde iríamos después. La escala y la cualidad épica de esta película son innegables. La partitura necesitaba acompañar esa increíble sensación de sumergirse en otro universo”.

El reto consistió en crear música que funcionara en dos niveles: aportando frescura a esta adaptación cinematográfica y, al mismo tiempo, siendo fiel a la esencia de las composiciones originales. “Necesitaba encontrar un equilibrio entre la familiaridad que disfrutan los fans, impulsar el drama de la historia y crear un paisaje musical que fuera a la vez nostálgico y nuevo”, comenta Tyler. “Utilicé instrumentos sinfónicos junto con sonidos de distintas partes del mundo, e incluso elementos del juego que da nombre a la película”.

Tyler revela que sabía que este era el camino a seguir porque después de la primera película, los fans que lo reconocían en la calle le cantaban las canciones que él había compuesto con la misma familiaridad con la que se cantan los temas originales de esta franquicia nacida hace 40 años como un videojuego. “Esos fans que cantaban mis canciones, asumían que eran temas de Nintendo. Eso es lo mejor que puedo escuchar, porque significa que la música se siente como si realmente perteneciera a ese universo”.

Con este enfoque, la música no solo acompaña la acción, sino que se convierte en un elemento esencial para transmitir la emoción, la escala y el espíritu de exploración que define esta nueva aventura galáctica.