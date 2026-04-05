UAEMéx apuesta por anestesia inhalada para elevar estándares en atención animal

Permite un protocolo anestésico completo, facilita una recuperación más rápida, ya que el anestésico se elimina principalmente a través de la respiración

Toluca, Méx.- Con el propósito de mejorar la atención médica durante procedimientos quirúrgicos en animales, la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) incorporó una máquina de anestesia inhalada que permitirá elevar los estándares de calidad y seguridad en campañas de esterilización y servicios veterinarios.

La coordinadora del Programa de Esterilización de Perros y Gatos de la UAEMéx, Susana Morales Ibarra, destacó que esta tecnología responde al compromiso institucional de priorizar la salud y el bienestar de los pacientes animales.

Explicó que este método se alinea con modelos internacionales de atención conocidos como “high quality, high volume”, enfocados en realizar un alto número de procedimientos sin comprometer la calidad médica.

Morales Ibarra detalló que la anestesia inhalada permite alcanzar de manera más controlada los niveles requeridos en un protocolo anestésico completo. A diferencia de la anestesia intravenosa, este método facilita una recuperación más rápida, ya que el fármaco se elimina principalmente a través de la respiración.

“Una anestesia inhalada tiene la ventaja de que, conforme se administra, también se elimina, a diferencia de la anestesia intravenosa, que debe procesarse a través del hígado o los riñones”, explicó.

Entre los principales beneficios destacan un despertar más ágil, mayor estabilidad durante la cirugía y un menor impacto fisiológico en los pacientes. Asimismo, esta tecnología permite mejorar la atención en procedimientos más complejos, especialmente en hembras, donde la intervención es más invasiva al requerir acceso a la cavidad abdominal.

Además, resulta especialmente útil en animales con características particulares, como los braquicéfalos —entre ellos bulldogs y pugs—, que requieren un mayor control de las vías respiratorias durante la anestesia.

Actualmente, la máquina se encuentra en el Centro Infantil de Rehabilitación con Asistencia Canina (CIRAC), donde se utiliza principalmente en pacientes hembras y en aquellos que no toleran la anestesia tradicional. No obstante, se prevé su incorporación en las jornadas del Programa de Esterilización de Perros y Gatos.

Finalmente, subrayó que el equipo será operado por personal médico capacitado, que cuenta con formación especializada en su uso y monitoreo, y que continuará actualizando sus protocolos con el apoyo de especialistas en farmacología veterinaria y nuevas tecnologías.

“Queremos que confíen en nosotros, porque esta tecnología está pensada para beneficiar a sus mascotas. Nuestro compromiso es ofrecer el mejor servicio y mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes”, concluyó Susana Morales Ibarra.