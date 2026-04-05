Finalistas en el Rally Universitario del Festival Internacional de Cine de Guanajuato

Toluca, Méx.- Un grupo de estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) se posicionó entre los seis finalistas del 17° Rally Universitario del Festival Internacional de Cine de Guanajuato, uno de los encuentros cinematográficos más relevantes a nivel internacional, con su cortometraje titulado “Otra Forma”.

La directora del proyecto y estudiante de octavo semestre de la Licenciatura en Comunicación, María Fernanda Pichardo Zamudio, explicó que este rally representa un desafío creativo de alta exigencia, ya que los equipos seleccionados deben escribir, producir y postproducir un cortometraje en tan solo 48 horas. El equipo está conformado por nueve estudiantes de Comunicación y uno de Sociología, quienes trabajan de manera coordinada para cumplir con los estándares de un evento internacional.

“Tuve la oportunidad de ver los seis cortometrajes que se proyectaron el año pasado y quedé fascinada con las historias. Pensé en hacerlo con mis amigos, los contacté y nadie dudó en sumarse. El Rally es un gran reto porque contamos únicamente con dos días para todo el proceso creativo”, relató.

Sobre la propuesta narrativa de “Otra Forma”, Pichardo Zamudio detalló que se trata de una historia profundamente arraigada en las tradiciones mexicanas. El cortometraje sigue a Lorena, una mujer de 68 años que busca llevar a su nieto Lucas con una curandera para realizarle una limpia y liberarlo de la mala suerte; sin embargo, sus planes cambian tras enterarse del fallecimiento de la persona que realizaría el ritual.

Por su parte, el director de Diseño Sonoro del proyecto y estudiante de Sociología, Diego Alejandro López Rangel, destacó que esta experiencia representa su primer acercamiento a una producción de esta magnitud. Asimismo, subrayó que su formación académica ha contribuido a enriquecer la narrativa desde una perspectiva crítica, aportando mayor profundidad al relato.

“Es la primera vez que salgo de mi zona de confort. Ha sido una experiencia de gran aprendizaje. Es una oportunidad no solo para crecer profesionalmente, sino también para crear vínculos y representar a nuestra universidad, facultad y estado”, expresó.

El proceso de selección para llegar a la fase final del GIFF incluyó el envío de un guion y un video de presentación del proyecto. Tras superar estas etapas, el equipo de la UAEMéx se encuentra actualmente en preproducción y participando en talleres impartidos por el festival, como preparación para la fase intensiva que se llevará a cabo del 24 de julio al 2 de agosto de 2026 en Guanajuato.

Finalmente, Pichardo Zamudio y López Rangel coincidieron en que formar parte del GIFF implica una gran responsabilidad, pero también una oportunidad única para proyectar su trabajo a nivel internacional y visibilizar la formación desde las ciencias sociales.

“El miedo nunca desaparece; hay que aprender a hacer las cosas a pesar de él. Rodéense de un equipo que los respalde, construyan comunidad y, si les apasiona, inténtenlo sin temor a equivocarse”, concluyeron.