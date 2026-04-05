: Después de los días santos, los tambores de rompimiento social

TRAS LA PUERTA DEL PODER Roberto Vizcaíno

Los redobles de los tambores de unos y otros dejan la percepción ciudadana de que en ningún lado en el país se está hoy seguro. Detrás de cada grupo están los viejos reclamos incumplidos por las diferentes autoridades. Desde lo más arriba hasta lo más bajo.

Lo único cierto hoy es que todos convergen cada vez más en un solo movimiento unificado.

Son los -si fuese algo climático les llamaríamos ‘estacionales’– de la CENTE junto con los de los campesinos y agricultores, y los de los auto transportistas a quienes podrían hoy bien sumarse las diferentes asociaciones de madres buscadoras y de quienes llevan años ya de reclamos por los cientos de miles de desaparecidos, que hoy han logrado convocar al Comité Contra la Desaparición, de la ONU, a voltear a ver lo que ocurre en México y pedir que este caso sea presentado ante la Asamblea General.

En un mundo convulso, hundido en graves confrontaciones militares, en medio del asedio, invasiones y bloqueo de unos contra otros, de embargos petroleros, lo que hoy ocurre en México no es menor.

Igual aquí todo escala.

BLOQUEOS ANUNCIADOS

Hoy lunes 6 de abril de este 2026 no pocos intentaran regresar en este México nuestro a sus hogares, en nuestras ciudades, luego de los días de Semana Santa sin saber siquiera si lo lograran, si el bloqueo masivo carretero más que anunciado se los impedirá o no.

David Estévez, dirigente nacional de alguna de estas organizaciones ha confirmado que desde hoy a las 6 de la mañana iniciará el mega bloqueo nacional carretero anunciado por transportistas y campesinos.

Los bloqueos afectarán, dijo -como ya lo hicieron en noviembre pasado- a las principales autopistas del país como la México Querétaro, la México Pachuca, la México Toluca, y México Puebla junto a la muy transitada México Cuernavaca.

Este bloqueo llegará por igual a tramos urbanos como la Naucalpan-Ecatepec, la vía López Portillo, Gustavo Baz, Circuito Exterior Mexiquense y el boulevard Lomas Verdes.

Hasta ayer habían confirmado su participación organizaciones campesinas, de agricultores y de autotransportitos de San Luis Potosí, Sinaloa, Chihuahua, Sonora, Zacatecas, Aguascalientes, Tamaulipas, Veracruz, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Baja California, Colima y Nayarit.

Igual se preparan para loquear y tomar aduanas en puertos y puntos fronterizos.

Dónde saben le duele al Gobierno.

Los auto transportistas exigen de nuevo seguridad en carreteras, acabar de una vez por todas con los asaltos, las extorsiones de las diferentes agrupaciones policiacas federales, estatales y municipales y su corrupción.

Los campesinos y agricultores reiteran su exigencia de crear una banca de desarrollo para el campo como lo fue Banrural y establecer precios de garantía para toda la producción agrícola.

Todos ellos indicaron que esta nueva movilización se realiza ante la ausencia de cumplimiento de acuerdos y de una respuesta efectivas de las autoridades federales.

Ya en noviembre anterior bloquearon 28 autopistas y carreteras y crearon un enorme caos masivo y graves pérdidas al gobierno y al sistema productivo y del comercio nacional.

Indolentes que somos, pese al fuerte golpe social y económico infringidos, la mayoría de los mexicanos ni hicimos nuestro ninguno de los reclamos de entonces. Continuamos al margen de todo con nuestras actividades y vida diaria.

A ver si ahora ocurre lo mismo. Porque el problema, los reclamos de todos los grupos que se nos vienen encima, sí son también nuestros, como país y sociedad.

DESAPARECIDOS, ONU Y NUEVOS CAMPOS DE EXTERMINIO

Uno socialmente gravísimo, porque esencialmente a jóvenes, es el de las desapariciones que suma al descubrimiento de campos de adiestramiento y exterminio de carteles por todo México. Par de temas que ya suma cientos de miles de víctimas y que pega directo a familias enteras y por eso mismo a la sociedad en su conjunto.

Los dos casos ya llamaron la atención en la ONU y hay quienes ahí ya piden lo de desaparecidos sea abordado por la Asamblea General.

SENADO VA POR LA RATIFICACIÓN DE VELASCO

¿Va el Senado a revisar algo de todo lo anterior? No. Para nada. Los senadores -que son quienes revisan cuestiones de la relación internacional de México-, van esta semana por la ratificación del nombramiento presidencial de Roberto Velasco Álvarez, como el relevo de Juan Ramón de la Fuente en la secretaría de Relaciones Exteriores.

Designado por la presidenta Claudia Sheinbaum, Velasco era en los hechos ya el sustituto de De la Fuente desde la subsecretaría de la SER, como especialista en asuntos con Estados Unidos.

¿Por qué se fue De la Fuente? ¿Neta… a alguien le importa?

En exrector ha vivido desde que fue Rector de la UNAM del mito de ser un prospecto más efectivo para todos los cargos posibles sin que haya demostrado nunca nada para serlo.

Este, su último encargo hasta hoy, lo cumplió en lo más gris del esquema gubernamental. Así ha sido siempre, solo que bien peinado.

Velasco, surgido directamente del redil de Marcelo Ebrard, seguro hará mejor papel sin que tampoco podamos esperar mucho de él, dado el contexto en que operará.

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