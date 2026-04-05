CONTRACORRIENTE EN QUINTANA ROO

DE FRENTE Y DE PERFIL. RAMÓN ZURITA SAHAGÚN

De los 17 estados que irán a las urnas en junio del año próximo, Quintana Roo es el que parece más complicado para las huestes de MORENA.

No es porque la oposición tenga mejores cifras o cuente con candidatos de peso que se opone a la maquinaria del partido gobernante, sino porque sus dirigentes están cayendo en un juego perverso, en el que amagan de muchas formas.

Los dados parecen cargados para un militante de reciente ingreso, pero que cuenta con el respaldo de las principales figuras políticas del estado.

Por un lado la gobernadora Mara Lezama, empeñada en resaltar la figura del bisoño senador, Eugenio Segura Vázquez, mejor conocido como “Gino, quien es militante de MORENA, pero con corazón verde.”

Precisamente desde el partido Verde vienen los principales apoyos, ya que el dueño del partido, Jorge Emilio González Martínez, conocido como “el Niño Verde”, lo tiene entre sus afectos más cercanos.

Con apenas 32 años de edad, Gino tiene una carrera veloz, similar a la de Roberto Borge Angulo, hoy preso acusado de peculado y lavado de dinero, después de gobernar Quintana Roo- Como aquel Borge Angulo, Gino fue secretario de Finanzas del mandatario en turno, casi la misma edad y salió al Congreso de la Unión, para darle una barnizada política.

En Quintana Roo los dados parecen cargados a su favor, por lo que Gino realiza una campaña abierta desde hace meses para posicionarse, la que apresuró ante la realización de las “famosas” encuestas que levanta el Movimiento de Regeneración para conocer el nombre de quien los representará en las urnas.

De acuerdo a las versiones que circulan una de las canonjías alcanzadas por el Partido Verde en sus negociaciones con MORENA, para apoyar el Plan B de la pretendida reforma electoral, se encontraba la aprobación para que ellos seleccionen al candidato al gobierno de Quintana Roo, distinción que recaería en Gino Segura Vázquez.

La cargada se dejó sentir de inmediato en favor de Segura Vázquez, lo que alertó a otros aspirantes, entre los que se destaca Rafael Marín Mollinedo, quien decidió renunciar a la dirección de Aduanas, donde rindió buenas cuentas, para luchar por dicha nominación.

Desde la dirección de Aduanas, Marín Mollinedo se veía imposibilitado para competir en igualdad de circunstancias, por lo que aceptó el cargo de delegado federal en Yucatán, una entidad con gran cercanía con Quintana Roo y donde aprovechará los días de asueto para mostrarse como aspirante.

Marín Mollinedo llega a la competencia en desventaja, ya que Segura Vázquez aprovecha todos los resquicios para mostrarse, como lo hizo hace unos días repartiendo el periódico Regeneración en plazas públicas y convocando a asambleas con dicho pretexto.

Sin embargo, el exdirector de Aduanas tratará de reducir la diferencia de tiempo con la que le aventaja el senador que fue apoyado para ese cargo por la alianza conformada por MORENA, PT y Verde.

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Terminada la Semana Santa y en plena Pascua, los transportistas de todo el país amagan con tomar las casetas de peaje, en represalia porque el gobierno no cumple con sus acuerdos, veremos hasta dónde llega el tema y el posible caos que pueden ocasionar estas fallas de la autoridad.

Email: ramonzurita44@hotmail.com

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