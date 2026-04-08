Se acerca la plaga de “chapulines”

De frente y de perfil Ramón Zurita Sahagún

El término “chapulines” se aplica en política a aquellos personajes que saltan de un partido a otro o de un cargo de elección popular a uno similar.

México produce en exceso esa migración de ideologías y desde hace varias décadas es una modalidad a la que recurren aquellos que se sienten desplazados en sus partidos y anhelan seguir disfrutando de las mieles que deja estar en la plenitud del poder.

Cada vez que se acerca una elección, se asoma la posibilidad de que algunos de los tránsfugas busquen negociar con un partido distinto al suyo, que no les concede el espacio que requieren.

Algunos de ellos han pasado por dos o tres partidos y no se sienten valorados en el que militan en la actualidad, por lo que analizan sus posibilidades de migrar a otro que carece de figuras que los superen en popularidad.

La cuestión es que en México, en algunos casos, es más fuerte la popularidad de algunos personajes que la fuerza electoral de esos partidos.

Por eso les resulta atractivo ofrecer esa alternativa, especialmente en los casos en que sus militantes no alcancen las cifras que podrían obtener con estos nuevos personajes, enfundados en sus siglas.

Las dos principales migraciones de militantes ocurrieron con personajes pertenecientes al PRI, los que se mudaron en un inicio al PRD y ahora lo hacen hacia Morena, donde se concentran muchos de estos ilustres individuos que ya han circulado por dos cuando menos tres partidos.

Fue en la década de los 90 cuando bajo la presidencia de Andrés Manuel López Obrador el PRD ofreció candidaturas a personajes que no fueron candidatos a gobernadores.

De esa forma, Ricardo Monreal se convirtió en el primer gobernador surgido del PRD, después de que el PRI le negó la oportunidad de ser su candidato al gobierno de Zacatecas.

El fenómeno de migración se le conoció como el “monrealazo” y un año después permitió el tránsito de Leonel Cota Montaño y Alfonso Sánchez Anaya, del PRI al PRD, donde se convirtieron en el segundo y tercer gobernador del partido de izquierda, todo bajo la dirigencia nacional de López Obrador.

Después de eso, el cambio de camiseta se convirtió en una costumbre que hoy sigue en uso frecuente.

Solamente cambiaron las siglas del partido en el poder, porque muchos de esos personajes han peregrinado de uno a otro partido, donde mejor puedan acomodarse.

Ahora se puede presentar un fenómeno inverso, ya que Morena se encuentra en un dilema sobre la forma en que habrá de seleccionar a sus candidatos a 17 gubernaturas, donde ya se vislumbran posibles fisuras que podrían terminar en fracturas, ante el método usado.

Hay personajes, hombres y mujeres que no se encuentran conformes con lo que se viene y se podrían convertir en atractivos para formar parte de una nueva aventura.

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Las dos Baja Californias son de los estados donde la selección de candidata o candidato de Morena al gobierno estatal se está complicando por la manera en que sus gobernantes, Marina del Pilar Ávila y Víctor Manuel Castro, respectivamente, vienen cargando los dados en favor de sus alfiles, en ambos casos mujeres. La senadora Julieta Ramírez es la consentida de Marina del Pilar y Milena Quiroga, alcaldesa de La Paz, la preferida de Castro.

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