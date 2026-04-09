Fortalece Agepro diálogo institucional para atender la situación en Akumal

-Se privilegia la coordinación con autoridades y el respeto a la legalidad en la atención de temas territoriales

Tulum.- En atención a los acontecimientos recientes en la comunidad de Akumal, la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo (Agepro) participó en una reunión de trabajo convocada por el Ayuntamiento de Tulum, con el propósito de dar seguimiento institucional a la situación planteada por habitantes de la zona.

En el encuentro, encabezado por autoridades municipales, se generó un espacio de diálogo en el que participaron representantes de la comunidad, así como el director general de la Agepro, Carlos Flores Hidalgo, con el objetivo de escuchar los planteamientos y atender, de manera coordinada, los temas relacionados con la ocupación y situación jurídica de diversos predios.

Este esfuerzo se enmarca en el compromiso del Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, que promueve la gobernadora Mara Lezama Espinosa bajo la premisa de que todas las familias tengan acceso a un futuro con seguridad jurídica y bienestar social.

La gobernadora Mara Lezama Espinosa continúa impulsando acciones que promuevan la igualdad, la justicia social y la prosperidad compartida para todas y todos, dijo.

En este sentido, se reiteró que la revisión, validación y determinación sobre la situación legal de los predios corresponde a las instancias competentes, por lo que cualquier resolución se llevará a cabo conforme a la normatividad vigente y en estricto apego al Estado de derecho.

Como resultado del diálogo, se acordó dar seguimiento a mecanismos que permitan garantizar el acceso ordenado a los espacios naturales de la zona, en beneficio de la comunidad, así como mantener abiertos los canales de comunicación entre autoridades y ciudadanía.

La Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo reafirma su compromiso de continuar trabajando de manera coordinada con los distintos órdenes de gobierno y la sociedad, privilegiando el diálogo, la legalidad y el ordenamiento territorial para el bienestar de las y los quintanarroenses.