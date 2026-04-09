Todo listo en Cancún para estrenar el Puente Nichupté

DERECHO DE REPLICA José Luis Montañez

Al mismo tiempo, ya se proyecta el distribuidor Kukulcán

La movilidad en la zona hotelera de Cancún está a punto de dar un giro importante. El titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Esteva, anunció que el Puente Nichupté está próximo a inaugurarse, una obra considerada estratégica para agilizar el tránsito en uno de los puntos con mayor flujo vehicular del Caribe mexicano. Pero el anuncio no se quedó ahí. Durante la “Mañanera del Pueblo”, Esteva adelantó que tras la apertura del Nichupté se pondrá en marcha un nuevo proyecto complementario: el Puente Kukulcán, un distribuidor vial diseñado para reforzar la conectividad.

De acuerdo con la Manifestación de Impacto Ambiental, el Kukulcán será un paso superior vehicular de 770 metros de longitud, incluyendo rampas de acceso. Contará con cuatro carriles de 3.20 metros cada uno, un camellón central y un ancho total de 28.4 metros.

El Puente Nichupté, por su parte, se ha consolidado como una de las obras más relevantes en infraestructura de Quintana Roo, al conectar puntos clave de la ciudad y reducir los tiempos de traslado. Con su apertura, se espera mejorar la experiencia tanto de residentes como de turistas, y con el Kukulcán se busca ampliar aún más los beneficios de esta red vial.

La idea de construir un puente sobre la laguna Nichupté surgió como parte del Programa Nacional de Infraestructura Carretera, con el objetivo de mejorar la movilidad en Cancún y reducir los tiempos de traslado hacia la zona hotelera.

En 2020, se realizaron los primeros estudios de factibilidad y el proyecto ejecutivo, contemplando una obra de más de 8.8 kilómetros de longitud que conectaría el Boulevard Luis Donaldo Colosio con el Boulevard Kukulkán.

Para 2021 y 2022, se definieron los esquemas de inversión y se aprobaron los permisos ambientales, dado que la obra atraviesa un ecosistema lagunar de gran relevancia. La inversión estimada fue de 8,586 millones de pesos, con un modelo de construcción tipo greenfield.

En 2023, comenzaron los trabajos de construcción bajo el sistema Top Down, que permite levantar la estructura desde arriba para minimizar el impacto en la laguna. Sin embargo, las obras enfrentaron retrasos por cuestiones técnicas y logísticas.

Durante 2024 y 2025, se avanzó en la unión de la estructura principal y en los accesos terrestres, aunque los mayores rezagos se concentraron en el entronque Kukulkán y algunos tramos de la zona lagunar.

Finalmente, en febrero de 2026, el proyecto reportó un avance superior al 94%, con la estructura principal ya concluida. Se espera que el puente pueda trasladar 20,000 vehículos diarios, reduciendo hasta 45 minutos de tráfico en horas pico.

El Puente Nichupté representa un cambio definitivo en la movilidad de Cancún, al conectar de manera directa la ciudad con la zona hotelera y aliviar la saturación vial. Además de su impacto en el turismo y la economía local, la obra se perfila como un referente de infraestructura en América Latina, aunque también ha generado debate por su impacto ambiental en la laguna.

Sargazo: un desafío que rebasa esfuerzos locales

El arribo del sargazo a las costas de Quintana Roo vuelve a encender las alarmas en el sector turístico. En Puerto Morelos, la empresaria Irma Elvira Arvizu, directora de una compañía de catamaranes, advirtió que la presencia de esta alga ya afecta la imagen del destino y genera dudas entre visitantes que se preguntan si vale la pena viajar cuando no pueden disfrutar plenamente del mar.

Arvizu subrayó que, aunque hoteles, autoridades municipales y la Marina realizan labores constantes de limpieza, colocan barreras y operan sargaceras, las acciones resultan insuficientes frente a un fenómeno que crece cada año. “El gobierno no será suficiente; esto es un problema mundial, no solo de Quintana Roo o de México”, señaló.

La empresaria insistió en que la clave está en transformar el reto en oportunidad: atraer empresas capaces de recolectar y procesar el sargazo para darle un uso productivo. “Tenemos que sacarle provecho al sargazo, que puedan venir a limpiar y procesarlo”, enfatizó.

La Secretaría de Marina informó que, mediante la Estrategia de Atención al Sargazo, ha recolectado 16 mil 797 toneladas de esta marina en las playas de Quintana Roo, para mitigar sus efectos negativos en la salud humana durante las vacaciones de Semana Santa. Asimismo, señaló que las labores de contención continúan.

Estas labores se realizan en coordinación con el gobierno de dicho estado, la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) y el sector hotelero.De esta manera, la Marina ha retirado sargazo de distintos puntos turísticos de Quintana Roo, como Isla Mujeres, Benito Juárez, Puerto Morelos, Playa del Carmen, Tulum y Othón P. Blanco.

En estos puntos, 185 elementos de la Quinta Región Naval fueron desplegados, quienes trabajan mediante cuatro drones, 11 buques sargaceros costeros y cuatro sargaceras anfibias. Además de un buque sargacero oceánico y 18 embarcaciones menores de apoyo, así como 7 mil 50 metros de barreras empleadas para su contención.