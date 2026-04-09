El INAH reporta enorme hallazgo en cuevas inundadas de Sac Actun

En las profundidades del tiempo

Un fósil humano en una pequeña cámara detrás de un espeleotema

por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- El sistema de cuevas inundadas de Sac Actun, en Quintana Roo, es uno de los ríos subterráneos más extensos del planeta, reconocido por su importancia científica, gracias a las evidencias geológicas y paleoantropológicas que se han encontrado en su intrincado interior.

Recientemente, se han dado a conocer investigaciones en materia de arqueología subacuática en esta zona, en torno al sorprendente descubrimiento de un fósil humano en una pequeña cámara detrás de un espeleotema, al fondo de un cenote a 200 metros de penetración y ocho metros de profundidad.

Entre el Pleistoceno y el Holoceno, la península de Yucatán fue una gran pradera, ya que el nivel del mar se encontraba de 20 a 30 metros más bajo que en la actualidad. Se estima que los primeros pobladores utilizaban las cuevas de la región no sólo como refugio, sino también como depósito funerario. Esta teoría se refuerza tras haber localizado los restos del individuo colocados a manera de sepulcro natural, además de carbón que indica actividad en el lugar.

Sus restos, recuperados a finales de 2025, fueron trasladados por la Dirección de Estudios Arqueológicos (DEA) del INAH a la Sección de Bioarqueología de la Dirección de Salvamento Arqueológico para continuar con las investigaciones que podrían arrojar más evidencia sobre la vida humana de la época.