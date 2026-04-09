Pocos cumplen el precio tope de gasolina Magna

No debe rebasar los 24 pesos, de acuerdo a pacto

Cancún.- Aunque a nivel federal se acordó que el litro de Magna no rebase los 24 pesos, en Quintana Roo la realidad es otra: apenas 25 de las 234 estaciones de servicio cumplen con ese precio. La mayoría se concentra en Chetumal, mientras que en destinos turísticos como Cancún y Playa del Carmen solo existe una gasolinera en cada ciudad que respeta la tarifa.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) reconoce que, pese a la Estrategia Nacional para Promover la Estabilización del Precio de la Gasolina, apenas una de cada diez estaciones en la entidad ofrece un costo accesible. Bacalar se suma a la lista con una estación que también vende a 24 pesos, lo que representa un alivio para los automovilistas del sur del estado.

El encarecimiento del combustible, explicó la dependencia, responde principalmente a factores logísticos: el traslado hasta Quintana Roo incrementa los costos y repercute directamente en el consumidor final. Por ello, continúan las negociaciones con Petróleos Mexicanos (Pemex) para reducir los gastos de transporte y distribución.

La apuesta más fuerte del gobierno federal para resolver esta problemática es el Tren Maya, que además de mover pasajeros y carga turística, trasladará combustible hacia la región. La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que esta infraestructura permitirá abaratar los precios al contar con terminales de almacenamiento en construcción. La obra ya tiene autorización ambiental y registra un avance del 25%.

Las gasolineras que sí venden magna a 24 pesos en Quintana Roo son 22 en Chetumal y 1 en Bacalar,⁠1 en Playa del Carmen y una más en Cancún.