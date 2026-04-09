Alerta Mara Lezama por fraude con entrega de terrenos a cambio de limpiarlos

En la zona de Akumal–Tulum

La gobernadora exhorta a la gente no dejarse engañar, es totalmente falso y ya se investiga a quien lucra con la necesidad de vivienda

Chetumal.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa alertó sobre un presunto fraude en la zona de Akumal–Tulum, en la colonia Santa Teresa, donde personas ofrecen, a través del perfil “Obra por Amor”, terrenos gratuitos a cambio de limpiar predios, práctica que calificó totalmente falsa, engañosa y de riesgo para la población.

Durante el programa “La Voz del Pueblo”, la Gobernadora señaló que se ha detectado una convocatoria dirigida a familias para acudir los domingos a limpiar terrenos, bajo la promesa de recibir un lote como retribución, lo cual —subrayó— es “totalmente falso”.

Añadió que esta página que se está utilizando es presuntamente una comunidad religiosa, pero desconocen completamente a la persona que está realizando esta práctica que es imposible, porque para limpiar un terreno se necesitan ciertos permisos.

Explicó que este esquema podría implicar diversas irregularidades, desde afectaciones ambientales hasta posibles riesgos a la integridad de quienes participan, además de que no existe sustento legal para la entrega de predios bajo esas condiciones.

Ante ello, informó que ya se inició una investigación coordinada entre instancias federales, estatales y municipales, con la participación de dependencias como Agepro, Sedatu, Sedetus y el Municipio con el fin de deslindar responsabilidades y frenar este tipo de prácticas.

Mara Lezama exhortó a la ciudadanía a no dejarse engañar y a verificar cualquier oferta relacionada con vivienda a través de canales oficiales, como los programas institucionales de acceso a suelo y vivienda, como Viviendas del Bienestar de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

En otro tema, la titular del Ejecutivo anunció un proyecto de rehabilitación integral del zoológico Payo Obispo, con una inversión estimada de 20 millones de pesos.

Detalló que el plan contempla transformar el espacio en un sitio moderno, sustentable y con enfoque educativo, priorizando el bienestar animal y la conservación de la biodiversidad.

Entre las acciones previstas se encuentran: Rehabilitación y adecuación de hábitats para las especies existentes, mejoramiento de la infraestructura general y accesos, creación de áreas verdes, zonas recreativas y espacios culturales, instalación de señalética, museo y áreas de exhibición, así como espacios para actividades educativas y de concientización ambiental.

La mandataria indicó que el proyecto busca convertir este sitio en un punto de encuentro para las familias y en un atractivo turístico para la capital del estado, además de fomentar la educación ambiental entre la población.

Todo listo para el Tulum Air Show 2026 y la NASCAR México

Chetumal.- A unas semanas de su realización, todo está listo para el Tulum Air Show 2026 y la NASCAR México Series, dos eventos históricos que nunca se han visto en Quintana Roo, informó la gobernadora Mara Lezama Espinosa tras una reunión con representantes de la Feria Aeroespacial México (FAMEX), la Fuerza Aérea Mexicana y operadores de NASCAR.

“En Tulum, literal, adrenalina de la tierra al cielo, 2 eventos extraordinarios del 23 al 26 de abril, y por eso estamos aquí todo el equipo que se ha conformado para que esto sea una realidad: la Fuerza Aérea Mexicana, Grupo Mundo Maya y NASCAR” expresó la gobernadora de Quintana Roo.

Por un lado, el air show con acrobacias espectaculares, paracaidismo, un evento como nunca se ha visto, y por otra, de manera conjunta, la adrenalina en la pista, la competencia NASCAR, el campeonato de automovilismo tipo stock-car más importante del país, añadió la Gobernadora.

Durante este encuentro de coordinación, autoridades estatales, mandos militares y organizadores revisaron los últimos ajustes operativos del evento, que se llevará a cabo en la Base Aérea Militar Número 20, ubicada en el Aeropuerto Internacional “Felipe Carrillo Puerto” de Tulum.

Mara Lezama destacó que el espectáculo aéreo para toda la familia, que será completamente gratuito previo registro en la plataforma oficial de FAMEX, https://www.f-airmexico.com.mx/, contempla exhibiciones de aeronaves F-5, presentaciones del escuadrón acrobático “Águilas Aztecas” y demostraciones de paracaidismo por parte de la Fuerza Aérea Mexicana.

Como parte del evento, se informó que durante esas fechas también se realizarán eventos de NASCAR México en el mismo complejo, cuyos accesos serán de pago, a diferencia del espectáculo aéreo que será abierto al público.

Las autoridades destacaron que el Tulum Air Show 2026 no solo busca consolidarse como un evento de entretenimiento, sino también como un impulso a la proyección internacional de Quintana Roo en sectores estratégicos como el turismo, la aviación y la industria aeroespacial.