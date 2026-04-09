Alistan actividades por el Día Internacional de la Madre Tierra

Jornadas del 18 al 24 de abril en red de planetarios

Promueven la protección del medio ambiente y el aprovechamiento responsable de recursos naturales

Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- Con el fin de sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de cuidar el planeta, fortalecer los valores ecológicos y motivar la participación activa en la construcción de un entorno equilibrado para las generaciones presentes y futuras, el Consejo Quintanarroense de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (COQHCYT), a través de su red de planetarios, invita al público en general a participar en las actividades por el “Día Internacional de la Madre Tierra”.

Estas acciones promueven la protección del medio ambiente y el aprovechamiento responsable de los recursos naturales, mediante el impulso de iniciativas orientadas a la conservación de la biodiversidad, la reducción de la contaminación y la atención al cambio climático.

Las actividades se llevarán a cabo del 18 al 24 de abril e incluyen talleres, conferencias, proyecciones en domo digital, exhibición de documentales, jornadas de reforestación, observaciones solares y recorridos por senderos. Las sedes contempladas son el planetario Yook’ ol Kaab en Chetumal, el planetario Sayab en Playa del Carmen, el planetario Ka’Yok’ en Cancún y el planetario Cha’an Ka’an en Cozumel.

Para más información, se encuentra disponible el sitio web https://coqhcyt.qroo.gob.mx/, así como las redes sociales oficiales del COQHCYT: facebook.com/COQHCYT, instagram.com/coqhcyt y x.com/COQHCYT.

El director general del COQHCYT, Cristopher Malpica Morales, subrayó la relevancia de promover actividades enfocadas en la formación de una cultura ambiental desde edades tempranas, mediante estrategias educativas que fomenten el respeto por la naturaleza y el uso responsable de los recursos, fortaleciendo así la conciencia ecológica en el Estado.

“Maravillas de la Naturaleza 2026”

La Fundación de Parques y Museos de Cozumel (FPMC) llevó a cabo la premiación del concurso pictórico “Maravillas de la Naturaleza 2026”, así como la inauguración de la exposición colectiva que reúne 35 obras, en el marco del 39 aniversario del Museo de la Isla, consolidado como un espacio para la promoción y difusión del talento artístico.

El recinto museográfico, considerado guardián del patrimonio biocultural de Cozumel, ha abierto sus puertas tanto a artistas consolidados con trayectoria nacional e internacional como a creadores nóveles que, por primera vez, encuentran aquí una plataforma para compartir su obra con la comunidad local y con visitantes.

Durante la ceremonia, realizada la noche del miércoles, la directora del Museo de la Isla, Isela Carrillo Cupul; el consejero de la institución, Alejandro Queb Franco; y la museógrafa Satoko Kitamura, entregaron reconocimientos a las y los participantes, destacando su creatividad, sensibilidad y compromiso con la preservación del entorno natural.

Se reconoció el entusiasmo de todas y todos los concursantes, así como la calidad de las piezas presentadas, subrayando que este certamen se ha consolidado como un espacio que impulsa la expresión artística, promueve el amor por la naturaleza y fortalece la identidad cultural de la comunidad cozumeleña.

En cuanto a los resultados, el primer lugar fue para José Marcelino Pool Briceño; el segundo, para Daniel Eugenio Acosta Ávila; y el tercero, para Joaquín Rodríguez Utrera. Asimismo, se otorgaron menciones honoríficas a Mariana Camacho Ferreiro, Diana Rodríguez, Miguel Ángel Núñez Álvarez y Addy Bacelis, por la calidad y originalidad de sus obras. Se destacó también la labor de los jurados, los pintores Mayrén Navarrete y Lucio Frías, quienes aportaron su experiencia en la selección de las piezas ganadoras.

Para finalizar, reiteró a la comunidad cozumeleña y a visitantes a recorrer la exposición “Maravillas de la Naturaleza 2026”, que permanecerá abierta de martes a domingo, en horario de 09:00 a 17:00 horas, ofreciendo una mirada artística a la riqueza ecológica de la isla, tanto en sus paisajes terrestres como marinos.