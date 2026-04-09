Cancún, motor de la recuperación turística en mercados sudamericanos

Tras perder fuerza el año pasado

Colombia, Brasil y Chile muestran un repunte significativo en la emisión de turistas hacia México

Po redacción DIARIOIMAGEN

Cancún. – El Caribe mexicano comienza a recuperar mercados que habían perdido fuerza en 2025. Colombia, Brasil y Chile muestran un repunte significativo en la emisión de turistas hacia México, con Cancún como uno de los principales destinos de llegada.

De acuerdo con el Centro de Investigación Avanzada en Turismo Sostenible (STARC) de la Universidad Anáhuac, Colombia registra un crecimiento de 18 % y ya se ubica como el quinto país emisor de turistas hacia México. Del total de 88,195 visitantes colombianos que ingresaron vía aérea, Cancún captó el 30 %, sólo detrás de la Ciudad de México, que concentró el 52%.

El mercado brasileño también muestra signos de recuperación. En los dos primeros meses del año llegaron 39,412 turistas, de los cuales el 45.2 % ingresaron por Cancún. Este repunte coloca nuevamente a Brasil entre los diez principales emisores de visitantes hacia México. El secretario estatal de Turismo, Bernardo Cueto Riestra, destacó que se han intensificado las acciones de promoción en ese país, clave por la Copa del Mundo, y anticipó nuevos vuelos directos desde el gigante sudamericano.

Chile se posiciona como un mercado emergente de gran relevancia. Con 28,226 visitantes en el primer bimestre, se ubica entre los siete principales emisores hacia México y sexto para el Caribe. Cancún captó el 62.6 % de los chilenos que ingresaron vía aérea, superando incluso a Colombia en volumen.

Cancún mantiene su liderazgo en la captación de turistas de mercados tradicionales:

– 74.6 % de los 90,045 argentinos.

– 54 % de los 903,159 canadienses.

– 38.5 % de los 2.3 millones de estadounidenses.

La recuperación de mercados sudamericanos y la consolidación de los emisores tradicionales refuerzan el papel de Cancún como puerta de entrada al turismo internacional en México. La estrategia de diversificación y promoción apunta a que 2026 sea un año de mayor dinamismo para el Caribe Mexicano.

Ciudadanía responde ante ausencia de servicios

Ante la falta de atención del Ayuntamiento de Othón P. Blanco para instalar contenedores de basura en la avenida Héroes, comerciantes y sociedad civil se coordinaron para dar solución. El Comité Prodefensa del Patrimonio Histórico de Chetumal entregó 20 botes de basura a negocios de la zona, quienes se comprometieron a cuidarlos y mantenerlos en buen estado.

El presidente de la organización, Francisco Ortega Lizárraga, explicó que los recursos para adquirir los contenedores se obtuvieron gracias al tradicional baile “Sambay Macho”, evento anual que recauda fondos para atender necesidades comunitarias. En la entrega participaron autoridades culturales y regidores de oposición, con la presencia de Lilián Villanueva Chan, directora del Instituto de Cultura y las Artes de Quintana Roo, en representación de la gobernadora Mara Lezama.

Ortega recordó que no es la primera vez que lo recaudado se destina a mejoras urbanas. Con anterioridad se rehabilitó la iluminación del campo de futbol “5 de Abril”, el campo “La Charca”, la unidad deportiva de la Secundaria Técnica número 2 y se restauraron bustos históricos en la misma avenida Héroes.

En esta ocasión, 20 comerciantes asumieron la responsabilidad de cada contenedor: colocarán bolsas, los mantendrán frente a sus locales durante la jornada y los resguardarán al final del día para evitar pérdidas. “El éxito depende del compromiso de los comerciantes; no basta con colocarlos, hay que cuidarlos”, subrayó Ortega.

La iniciativa busca mejorar la imagen urbana y atender una demanda ciudadana que llevaba tiempo sin respuesta oficial. Para los organizadores, se trata de un ejemplo de cómo la sociedad organizada puede suplir carencias institucionales y fortalecer el sentido de comunidad en Chetumal.